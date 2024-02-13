РИА Новости: украинские власти планируют построить подземный тоннель, создав еще один маршрут между правым и левым берегом Днепра

Согласно информации, полученной из департамента транспортной инфраструктуры, уже начались работы по проектированию тоннеля. По плану, начало тоннеля будет находиться на Большой Кольцевой на Оболони, а его маршрут будет пролегать под рекой Днепр и выходить на севере Троещины. Получится что, окружная дорога, которая сейчас охватывает только правый берег, будет замкнута вокруг всего Киева, воплотив в жизнь генеральный план, разработанный 20 лет назад.

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Но стоимость проекта остается загадкой, в Киеве не раскрывают цифр. СМИ предполагают, что данное предприятие обойдется в сотни миллионов долларов или даже может достигнуть миллиардной отметки. Неудивительно, что появились опасения о том, что местный бюджет может не потянуть такие грандиозные затраты. Несмотря на сложности и финансовые вопросы, киевские власти решили не тратить время зря и приступить к подготовительным работам. Конечно, все это стало затруднено последствиями наводнений, которые пришлось решать в первую очередь. В начале декабря прошлого года киевское метро оказалось под угрозой затопления, и несколько станций были вынуждены закрыться на полгода. К счастью, их все еще можно использовать в качестве убежища при необходимости эвакуации.

Ситуация постепенно стабилизируется, и уже можно планировать восстановление метро в полной мере. По словам Максима Шкиля, гендиректора компании Autostrada, строительство тоннеля займет больше времени, чем предполагалось изначально, и завершение работ запланировано на осень этого года. Киевлян может ожидать настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры города. Подземный тоннель станет комфортным и быстрым способом перемещения между обоими берегами Днепра, что существенно облегчит жизнь многим горожанам. Остается только надеяться, что власти смогут найти деньги для реализации этого амбициозного проекта и сделать его доступным для всех.