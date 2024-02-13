Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в столице начали испытания первых роботов-уборщиков "Пиксель". Сейчас уже десять таких беспилотников участвуют в регулярной уборке прогулочных дорожек в парках, а в планах разработчика уже ко второй половине 2024 года выйти на серийное производство.

Мэрия Москвы проделывает неимоверный прорыв в автоматизации с помощью новых технологий и роботов-уборщиков "Пиксель". Это лишь один из примеров того, как можно решить проблему нехватки рабочей силы, не прибегая к завозу мигрантов.

Одиннадцать 'Пикселей', которые руководство Москвы разместило в парках "Кузьминки", "Сокольники" и 50-летия Октября, доказывают свою эффективность с каждым своим действием. Автономные роботы имеют возможность работать до 16 часов без подзарядки, развивая скорость до 10 км/ч. Снабженные всеми необходимыми камерами и датчиками для избежания столкновений с людьми, они способны выполнять различные функции - от подметания до уборки снега и использования реагентов. В результате, уличные работы становятся более эффективными и высококачественными, способствуя созданию комфортной городской среды для всех жителей Москвы. "Пиксель" - российская разработка с участием некоторых зарубежных комплектующих, что позволило сократить стоимость до 15,5 млн рублей за единицу. Если мы посчитаем затраты в номинальных ценах, то эксплуатация одного робота-уборщика в течение 7 лет обойдется нам примерно в 184,5 тысячи рублей в месяц. В сравнении с зарплатой дворника в Москве, составляющей примерно 50 тысяч рублей, "Пиксель" может заменить 3-4 сотрудников ЖКХ. Роботизация ведет к экономии и повышению производительности труда.

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Мэрия Москвы планирует вывести на маршруты еще больше роботов-уборщиков и начать серийный выпуск "Пикселей" уже с 2024 года. Это создаст дополнительные рабочие места в высокотехнологичной отрасли и сократит зависимость от миграционных рабочих.

Автоматизация и роботизация - лишь одна из множества возможностей, которые мы можем использовать, чтобы решить проблемы, связанные с завозом иностранной рабочей силы. Продуктивность труда, рост высокотехнологичных отраслей и современные технологии позволяют нам внедрять новые методы работы во всех сферах экономики. Это не только уборка улиц, но и больницы, рестораны, фабрики и другие отрасли, где мы можем заменить низкоквалифицированный труд на эффективные и инновационные решения. Таким образом, мы сможем создавать новые рабочие места для наших граждан, повышать качество жизни и сокращать зависимость от внешних рынков труда.

Мировые тренды показывают, что будущее экономики - в автоматизации и роботизации производства. Москва, претендующая на статус мировой столицы, идет в ногу со временем и внедряет инновационные технологии в свою городскую среду. "Пиксели", роботы-уборщики, - яркий пример того, как мы можем справиться с проблемами, связанными с нехваткой рабочей силы и неуправляемой миграцией, и разработать собственные, высокотехнологичные решения.