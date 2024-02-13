Архитектурное бюро Junya.ishigami+ завершила строительство Художественного музея Zaishui. Музей может выполнять функцию парка. Люди смогут гулять, не переживая за ветер или дождь.

Недавно в китайской провинции Шаньдун появился новый музей Zaishui, созданный совершенно по-новому. Если вы думаете, что вам придется бродить по залам с экспонатами, то вы ошибаетесь. Заishui - это проект, который не только будет предлагать яркую и интересную выставку, но и позволит посетителям насладиться уединением с природой. Это место, где искусство и природа соединились в совершенной гармонии.

Культурное здание впечатляет своими размерами - его длина превышает 1 километр, и оно гордо возвышается над красивейшим озером. Архитектурное бюро Junya.ishigami+, являющееся автором и исполнителем этого уникального проекта, стремилось создать музейное здание, который будто бы сольется вместе с озером. Их задачей было сделать так, чтобы музей и природа слились в одном прекрасном ансамбле.

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Само здание выглядит как изогнутая лента и выполнено из комбинации бетона, стекла и стали. Благодаря большому количеству панорамных окон, музей купается в свете и открывает невероятные виды на окружающую природу. Некоторые из них можно раскрыть, чтобы впустить свежий воздух и ощутить свежесть озерного воздуха внутри. Здание даже позволяет водам озера протекать через себя, словно создавая неповторимое и гармоничное эхо красоты природы.

Авторы проекта не только воплотили удивительную архитектуру, но и организовали тропу для пешеходов вдоль всего музея. Она меняется в зависимости от течения, и посетители могут наслаждаться картинными и статуями, окружающими их со всех сторон, а также потрясающими видами на озеро, открывающимися из огромных окон. Музей переполнен сюрпризами, так как потолки имеют различную высоту и форму, создавая уникальную обстановку, которая никогда не дает посетителям заскучать.

Этот музей является уникальным проектом, аналогов которого нет нигде в мире. Он не только приносит культурное наслаждение для посетителей, но и станет мощным туристическим магнитом для Китая. Власти надеются, что с открытием этого музея в регионе появится много туристов, как из других областей Китая, так и из-за границы.