Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас: фактически это конец индустриальной мощи Германии. Химпроизводство откатилось почти на 30 лет назад, в 1995 год.

Новости из мира нефти и газа всегда привлекают внимание, особенно когда речь идет о Германии - одной из самых крупных промышленных держав Европы. В последнее время отрасль нефтехимического производства в Германии переживает серьезное падение, вызванное не только климатическими проблемами, но и недоступностью энергоресурсов.

Ошибкой будет считать, что снижение производства химпродукции в стране связано исключительно с климатическими требованиями. На самом деле, это результат сложных экономических и геополитических просчетов, а также последствий энергетического кризиса и ухода российских нефти и газа. Согласно данным немецкой службы статистики, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года производственный индекс энергоемких отраслей в стране упал более чем на 20%. Сектор химпромышленности понизился на 24%. Декабрь прошлого года также продолжил тренд снижения, составив -5% и -6% соответственно по сравнению с ноябрем.

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Это сведет практически к нулю промышленную мощь Германии, так как производство химических товаров упало до уровня 30-летней давности, а именно как в 1995 году. Германия уже не может позволить себе собственное производство и вынуждена заменять его импортом. Это привело к тому, что Германия, которая ранее являлась крупным экспортером пластика и нефтехимической продукции, сегодня сама вынуждена импортировать эти товары.

В данной ситуации выигрывает Америка. В США газ гораздо дешевле, поэтому часть произведенных этиленов и других химпродуктов отправляется в ЕС и Германию - экономически выгоднее доставлять их через Атлантику чем производить в стране.

Сегодня политики Европы утверждают, что кризис в энергетике окончен, но это не относится к крупной промышленности, которая является главным потребителем нефти и газа. Рано или поздно эта ситуация вернется к тому, кто является источником проблемы и началом разрухи. Если Германия не найдет решение для восстановления собственного производства, она может потерять свои экономические позиции и стать "просящей вместо дающей".