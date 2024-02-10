Институт географии РАН: в феврале 2024-го ученым удалось углубить скважину на станции «Восток» с целью получения непрерывного керна из зоны перехода древнего атмосферного льда в озерный лед.

Антарктида, самый холодный континент на Земле, не перестает удивлять нас своими загадками. Но, помимо капризов природы, здесь человек также демонстрирует свою силу и находчивость. Научная станция «Восток», расположенная в сердце антарктической пустыни и находящаяся на высоте 3,49 км над уровнем моря, установила рекорд в самых суровых климатических условиях. Здесь, в так называемом "полюсе холода", в 1983 году была зафиксирована температура -89,2°С.

Но рекордами Антарктиды не ограничивается только природа. Научная станция "Восток" также известна своими научными достижениями, включая самую глубокую скважину во льду на планете. Этот рекорд установлен отечественными специалистами. Скважина, известная как 5Г, была пробурена в 1996 году и достигла глубины 3623 метра, всего в 120 метрах от поверхности уникального озера. Это озеро, спрятанное под ледяной толщей, является одним из крупнейших в мире по объему воды, содержащейся в нем 6,3 кубических километра. Его размеры - 250 на 50 километров, площадь - 15,5 тысячи квадратных километров, что больше территории Калининградской области. По глубине озеро Восток уступает только Байкалу и Танганьики.

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Открытие этого озера было признано крупнейшим географическим открытием второй половины 20-го столетия. Несмотря на то, что ученые подозревали о наличии озера еще со времен открытия станции в 1957 году, считалось, что подо льдом находятся только разрозненные участки воды. Поэтому открытие озера подтвердило догадки отечественных ученых и стало настоящим научным брейком.

Для изучения этого загадочного водоема используется специальная буровая установка, которая была установлена на станции еще в 1989 году. Но из-за технических и экологических сложностей, работы по исследованию озера были приостановлены. Буровую скважину законсервировали, а расконсервировали ее лишь в 2006 году.

В 2012 году российским ученым удалось достичь абсолютного рекорда и преодолеть отметку в 3769 метров, но интересные открытия все еще ждали их. В следующие годы скважину разбурили заново и отклонились от первоначального ствола. И именно тогда ученым удалось обнаружить неизвестные ранее виды бактерий, что стало научной сенсацией.

В январе прошлого года российские ученые начали бурение еще одного ствола с целью получения непрерывного керна из озерного льда. А в феврале 2024 года они обнародовали плод своих усилий - уже достигнуты отметки в 3610 метров.

Согласно заявлению гляциолога ИГРАН, Ивана Лаврентьева, новые образцы, полученные при исследовании озера, имеют важное значение для пополнения знаний в области глобальных климатических изменений и состава атмосферного льда. Он также отметил, что работы по исследованию озера еще предстоит провести и для этого необходимы новые технологии и значительные финансовые средства. Масштабы этого проекта сравнивают с полетом на Марс. Российские ученые продолжают пробивать границы антарктического исследования и открывать новые вехи в науке. Ответы на многие вопросы о природе и происхождении озера остаются загадкой и требуют новых открытий и исследований.