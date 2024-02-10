В феврале 2024-го в эксплуатацию после модернизации ввели перегон Гурское – Почепта, о чем сообщила пресс-служба РЖД

В России продолжается уникальное строительство: на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино открыт еще один двухпутный участок, который является частью одной из самых сложных железных дорог в стране.

Этот маршрут пролегает среди гор и рек, поэтому строительство ведется в крайне ограниченных и сложных условиях, чтобы не нарушить график движения поездов. К 2026 году планируется запустить 32 двухпутных перегона на протяжении 350 километров, включая 65 мостов и более трех сотен различных сооружений.

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Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино с 33 до 58 пар поездов в сутки. Следующий этап модернизации Восточного полигона состоялся в феврале 2024 года, когда в эксплуатацию после модернизации был введен участок Гурское - Почепта. Строители смогли проложить 9 километров вторых путей, построить двенадцать искусственных сооружений и установить восемь стрелочных переводов. Также было проложено 153 километра различных кабельных линий, и земляные работы составили 385 тысяч кубических метров.

Всего в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона планируется построить 1,3 тысячи километров дополнительных путей, включая Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, также известную как Малый БАМ. Между станциями Бамовская, Тында и Беркакит (Нерюнгри) будут уложены 52 километра вторых путей. Этот маршрут представляет собой еще большую сложность: он пролегает через Становой хребет, и строителям придется переработать 1,3 миллиона кубических метров грунта в условиях вечной мерзлоты. На этом участке будет построено более двадцати мостовых переходов, включая 183-метровый мост через реку Могот. В результате этих работ линия сможет пропускать до 27 пар поездов ежесуточно, что на четыре больше, чем сегодня.

Такое строительство требует не только огромных усилий и ресурсов, но и высокой квалификации специалистов. Модернизация и расширение железнодорожной инфраструктуры в этом регионе России позволят улучшить транспортную доступность и экономическую связь между различными территориями, а также повысить эффективность и пропускную способность грузовых поездов. Это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры страны и укреплении связей на Дальнем Востоке.