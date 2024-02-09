В Камбодже, национальные традиции древней цивилизации стали вдохновением для создания удивительного международного аэропорта Течо в Пномпене – Techo International Airport. А все благодаря архитектурному бюро Foster + Partners, которое недавно опубликовало о прогрессе строительства на YouTube.

В 2024 году в Камбодже близиться к завершению строительство необычного международного аэропорта Течо в Пномпене, который не только будет служить въездными воротами в страну, но и станет настоящей визитной карточкой города. Этот аэропорт представляет собой безусловное сочетание современности и культурного красоты камбоджийской нации, а его дизайн вдохновлен национальными традициями древней цивилизации. Стратегическое расположение и модульная конструкция аэропорта позволят его легкое расширение в будущем. Первая очередь терминала будет рассчитана на оживленный пассажиропоток в 13 миллионов человек, а вторая очередь будет способна принимать до 30 миллионов путешественников. Один из самых современных образцов общественных сооружений, аэропорт Течо будет строиться с использованием принципов устойчивого развития, чтобы получить статус экологически чистого объекта.

Аэропорт обладает не только изысканным дизайном, но и превосходными техническими характеристиками. Важной особенностью его архитектуры является элегантный сводчатый навес крыши, удерживаемый структурными опорами, напоминающими стволы деревьев. Эти металлические джунгли создают впечатление величественности и гармонично вписываются в тропический климат региона. Символическими воротами каждого путешественника станет легкое и модульное покрытие, которое фильтрует дневной свет и обеспечивает рассеивающееся естественное освещение внутри терминала.

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Окруженный обильным озеленением и использующий долговечные экологически чистые материалы, аэропорт Течо также будет выделяться своей прогрессивностью в сфере энергоэффективности. Для производства электроэнергии будет использоваться фотоэлектрическая ферма, расположенная на территории аэропорта, что позволит создать автономный источник электроэнергии и снизить отрицательное воздействие на окружающую среду. С нетерпением ожидаем завершения строительства международного аэропорта Течо, который станет гордостью Камбоджи и привлечет путешественников своей уникальной архитектурой и современными технологическими решениями.



