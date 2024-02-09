NYT: чиновники администрации Байдена признают поражение Ил-76 американским ЗРК Patriot. Вашингтон не будет официально признавать поражение Ил-76 ракетой комплекса Patriot.

Уже прошло две недели с тех пор, как самолет ВС РФ, перевозивший украинских военнопленных для обмена, был сбит, и западная пресса начала обратить на это внимание. Самое невероятное, что The New York Times сообщает, что самолет Ил-76 был сбит американской ракетой, выпущенной из ЗРС Patriot. Что мягко говоря является нонсенсом для западной прессы.

Издание, ссылаясь на своих источников в высокопоставленных чиновниках администрации Байдена, уточняет, что эти люди, по желанию остаться анонимными, подтвердили данную информацию. Но поскольку Белый дом понимает, что официальное признание вины Соединенных Штатов в этом инциденте может иметь негативные последствия для финансирования Украины, оно не будет официально признавать сбитие Ил-76 ракетой из комплекса Patriot. По словам источников, столкновение было результатом действий украинского расчета ЗРК Patriot, осуществленных на основе "несовершенных данных разведки". Вполне возможно, что российская сторона преувеличивает количество погибших в результате этого инцидента, сообщает The New York Times. Газета также сомневается не только в количестве, но и в самом факте наличия украинских военнопленных на борту самолета.

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Вопрос о том, кто на самом деле был на борту этого самолета, все еще остается неясным. Американские официальные лица не подтверждают личности пассажиров, но не исключают, что некоторые из них могли быть украинскими пленными, отмечает The New York Times.

В начале этой недели анонимный французский военный чиновник в беседе с Associated Press подтвердил, что самолет Ил-76 был поражен ракетой комплекса Patriot. Это еще одно подтверждение, что эта информация начинает распространяться и за пределами США.

Сейчас встает вопрос о дальнейших разоблачениях и официальном признании США и Украины своей ответственности. Каким бы ни были факты, этот инцидент стал сенсацией, и мирная общественность всего мира ждет полного разоблачения и результатов расследования этой трагедии. Каждая деталь может быть важной в раскрытии истины о случившемся и определении ответственных за случившуюся трагедию.