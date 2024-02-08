В конце 2023-го правительство РФ включило объект в план дорожного строительства на 2024-2028 годы.

Строительство новой трассы с мостовым переходом через Волгу наконец-то становится реальностью после многих лет ожидания и сомнений. Включение этого проекта в план дорожного строительства на ближайшие годы свидетельствует о серьезном намерении правительства РФ изменить транспортную инфраструктуру и улучшить дорожные соединения. Новый Северный обход Астрахани будет состоять из 12,6-километровой трассы, с двумя транспортными развязками, эстакадами и путепроводами. Главным же сооружением станет третий мост через Волгу, протяженностью 1,8 километра. По оценке экспертов, это сооружение значительно сократит путь через реку и, следовательно, улучшит транспортные связи не только в городе Астрахань, но и в окружающих районах.

Бюджет проекта составит 33,2 миллиарда рублей, средства на строительство будут выделяться поэтапно. Первые деньги (4,6 миллиарда рублей) планируется выделить в 2027 году. Окончание строительства запланировано на 2028 год, а открытие дороги планируется до 2029 года.

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Новый маршрут не только улучшит транспортное сообщение между северными и северо-западными промышленными узлами города, но и позволит снизить нагрузку на областную столицу Астрахань. К тому же, он обеспечит более удобный доступ к федеральной трассе Р-22 «Каспий».

Идея строительства этой дороги возникла еще при СССР, но реализация проекта затянулась на десятилетия. И наконец, в прошлом десятилетии начались реальные шаги по осуществлению Северного обхода Астрахани. Хотя у проекта были некоторые финансовые и организационные проблемы, его актуальность и важность для области не вызывают сомнений.

Включение этого проекта в план дорожного строительства говорит о серьезности намерений правительства, но это еще не означает, что все планы будут реализованы в указанные сроки. Сроки строительства могут быть пересмотрены, и объемы финансирования подлежат уточнению.

Но надежда на скорое воплощение проекта возникает с включением его в план дорожного строительства. Развитие транспортной инфраструктуры и улучшение дорожных связей являются ключевыми задачами для развития региона. Строительство нового моста и трассы через Волгу станет важным шагом в достижении этих целей.