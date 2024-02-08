150-метровую ажурную башню построят в Новокузнецке. Внешне и конструктивно оно напоминает главную парижскую достопримечательность. Данный промышленный объект станет единственным в своем роде на территории России.

Очень скоро на территории России появится уникальная металлическая башня, которая названа сибирской «Эйфелевой башней». Ее внешний вид и конструкция напоминая знаменитую Эйфелеву башню в Париже. Необычный объект будет использован как опора для газоотводящего тракта очистной установки агломерационной фабрики Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) в Новокузнецке. Эта установка будет служить для выброса очищенных от вредных химических элементов дымовых газов. Строительство этой невероятной башни обойдется в 6,5 миллиардов рублей, в то время как ее собственная стоимость составит 1 миллиард рублей. Все эти деньги будут оправданы, так как она позволит снизить выбросы диоксида серы (Е220) на 70%. Общий вес металлоконструкций башни превысит 2,5 тысячи тонн.

Чтобы сократить время строительства, отдельные элементы башни начали производить уже на стадии проектирования. В сентябре 2023 года первая партия металлоконструкций — 28 тонн — была отправлена на транспорте из Нижнего Тагила. Доставка представляла определенные сложности, так как требовалось специальное пакетирование, чтобы компоненты доехали до места назначения в безопасности. Такая сложная упаковка позволила сохранить интегритет деталей, вместе с тем обеспечивая доступ для инспекций в пути.

реклама

Общая протяженность пути для доставки компонентов составляет около 2 тысяч километров, а вес некоторых частей достигает 42 тонн. Ожидается, что все компоненты будут доставлены на строительную площадку к апрелю следующего года, после чего начнется сборка башни. Весь процесс займет не менее 1,5 лет, включая установку дымовых труб. Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию до декабря 2025 года.

Перед отправкой в Новокузнецк металлоконструкции проходят контрольную сборку, чтобы убедиться в их точности и избежать проблем при окончательном монтаже. Для сборки была разработана особая вспомогательная система, которая не имеет аналогов в стране. Генеральный директор EVRAZ STEEL BUILDING, Максим Беденко, отмечает, что технология сборки этой башни во многом напоминает методы, использованные Густавом Эйфелем в конце прошлого века. Однако современные BIM-технологии значительно упростили процесс. На самом сибирском объекте монтаж будет проводиться одновременно на всех ногах-опорах для сохранения симметрии.

Жители Новокузнецка с нетерпением ожидают завершения строительства и открытия этой революционной инженерной конструкции.