Cогласно большинство российских компаний, опрошенных рекрутинговым сервисом HeadHunter.

Россияне успешно преодолевают финансовые проблемы и становятся все более платежеспособными, а за этим стоит интересный тренд на рынке труда – дефицит кадров. Вместо массовой безработицы, мы наблюдаем недостаток специалистов, что приводит к улучшению условий для работников.

Компании, столкнувшись с нехваткой персонала, стали более активно использовать уже имеющиеся ресурсы. Одним из результатов такого подхода стало увеличение рабочего времени сотрудников.

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Сейчас смены стали длиннее, а рабочий день может продлиться и после 18 часов. Заметно сократилось количество работников, которые находятся в простое. В целом по стране, эта цифра уменьшилась на 75%. Было 77 тысяч человек, не задействованных в работе, а стало всего 19 тысяч. Также сократилось число сотрудников, работающих неполный рабочий день - с 71 до 17 тысяч человек.

Чем больше нехватка персонала, тем меньше капризность работодателей при отборе кандидатов. Раньше они отказывались включать в свои команды людей, имеющих опыт работы в качестве самозанятых. Теперь же, с нехваткой кадров, HR-специалисты берут то, что есть, а не то, что хотят.

Еще одной интересной тенденцией является тройной рост вакансий для несовершеннолетних на российском рынке труда. В 2023 году, только на одной из популярных платформ, было открыто 42 тысячи позиций с возрастным ограничением от 14 лет. Что интересно, подростки готовы работать курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами.

С 1 июня 2023 года, в России действует закон, позволяющий принимать на работу сотрудников с 14 лет. Компании с удовольствием воспользовались этой возможностью и уже заметили позитивные результаты от работы несовершеннолетних сотрудников. Конечно, обязательным условием является письменное согласие родителей или специальное разрешение органов опеки, но компании принимают это и видят пользу.

Российский рынок труда стал благоприятным для соискателей, и этот фактор положительно влияет на платежеспособность населения. Сокращение безработицы, дефицит кадров и прием несовершеннолетних на работу – вот лишь несколько интересных изменений, которые происходят в сфере занятости в нашей стране.