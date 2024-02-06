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gotreksson
Транзит грузов через прибалтийские порты снизился на 27% без российских и белорусских товаров
Статистика по трем прибалтийским странам удручающая. В конце января Минтранс Латвии сообщил, что транзит грузов через порты страны в 2023 году упал на 27% до 11,3 млн тонн.

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Прибалтийские порты продолжают страдать от санкций против России, которые привели к сокращению грузооборота. Оказалось, что без поставок российских и белорусских товаров, портовая инфраструктура Прибалтики не нужна никому. Надежды на увеличение объемов украинского зерна также не оправдались, поскольку партнеры по Евросоюзу, включая Польшу, предпочитают более удобные транспортные пути.

Если ситуация продолжится, прибалтийским портам придется использовать свою инфраструктуру для коммерческой или жилой застройки. Тем временем, российские порты на Балтике продолжают процветать, несмотря на сокращение экспорта в Евросоюз. Их Россия быстро переориентировала на Китай. Грузооборот прибалтийских портов снизился значительно. Например, в Латвии транзит грузов через порты упал на 27%, оказавшись на самом низком уровне за последние годы. В Таллинне грузооборот сократился на 29%, а Клайпеде зафиксировано снижение на 9%.

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Даже если прибалтийские порты смогут привлечь какие-то грузы, это будет только за счет демпинга, но доходы от такого бизнеса будут небольшими. Без российских товаров, прибалтийская инфраструктура не имеет будущего.

Санкции против России были введены еще в 2022 году, и за два года прибалтийские порты могли бы адаптироваться к новой ситуации. Однако их надежды не оправдались. Замена российского транзита украинским зерном или китайскими товарами также не произошла. Это негативно сказывается на экономике Прибалтики, которая сейчас находится в состоянии спада.

Прибалтийские экономики сегодня сильно зависят от транзита и экспорта товаров через порты. Уменьшение грузооборота привело к снижению доходов и увеличению безработицы в регионе. Латвия, Эстония и Литва отчаянно ищут способы развития своей экономики, не полагаясь только на транспортную инфраструктуру.

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Необходимо признать, что санкции против России имели серьезные последствия для прибалтийских портов и экономики в целом. Но Прибалтийский регион имеет потенциал для развития и находится в стратегически важном положении между Россией и странами Евросоюза.

#новости #экономика #польша #экспорт #экономика россии #латвия #логистика #клайпеда #рига #таллин
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