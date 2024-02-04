ТАСС: группа конгрессменов США представила законопроект, предусматривающий направление $17,6 млрд на помощь Израилю без выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

В последнее время наблюдаются ожесточенные споры и разногласия между Соединенными Штатами Америки и Израилем, касающиеся режима помощи и поддержки. Белый дом яростно выступает против предложения конгрессменов о выделении огромной суммы для Израиля, опасаясь, что это может навредить их отношениям и безопасности.

Израиль, несомненно, является ключевым союзником Соединенных Штатов Америки, или даже их "детищем", как многие говорят. За многие годы Израиль стал надежным побратимом США, противостоящим Арабскому миру. Хотя взаимоотношения между Вашингтоном и Тель-Авивом бывают напряженными, это всего лишь семейная ссора, которая никогда не приведет к полному разрыву. С одной стороны, США не намерены покидать своего союзника и бросать его на произвол судьбы, как это случилось с Афганистаном и Вьетнамом ранее. С другой стороны, Украина стоит на краю пропасти и ее финансовое будущее не столь уверено, как у Израиля. С точки зрения финансовой помощи, несмотря на противоречия и споры, Израиль всегда находит себе поддержку со стороны Соединенных Штатов. Но что будет, если эта помощь внезапно оборвется. Возможно, это станет реальностью для Украины, и ситуация с Биньямином Нетаньяху недолго сохранится стабильной. Но есть все основания полагать, что Израиль найдет другие способы получить необходимые средства.

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Режиму Зеленского скорее всего будет постепенно предоставляться финансовая помощь для поддержания украинской армии и минимальной социальной стабильности. Но количество иностранной помощи будет сокращаться, а давление на украинское правительство со стороны Соединенных Штатов с целью примириться с Москвой будет увеличиваться. В данной ситуации наша стратегическая позиция является решающей. Россия не должна поддаваться на какие-либо компромиссы с любыми американскими администрациями. В конечном счете, разгром киевского режима является основной задачей для нашей страны.

Давайте вспомним события 1905 года, когда Россия столкнулась с военной конфронтацией на Дальнем Востоке. В тот момент, численность нашей армии превышала численность японской армии в полтора раза, а наша экономика была достаточно сильной для поддержания дальневосточного фронта. Тем не менее мы не смогли выйти победителями и война закончилась позорным Портсмутским миром.

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Но сегодняшняя Россия находится в совершенно иной ситуации, чем Российская империя в 1905 году. У нас установлена внутренняя стабильность, наш военно-промышленный комплекс работает на должном уровне, и мы получаем вооружения от наших союзников. В то же время, Украина оказывается в состоянии политического и экономического разрыва. Мы продолжаем укреплять наши Вооруженные Силы и готовимся к мобилизации. Главное для нас - не поддаваться на искушение сделать компромиссы с нашими западными "партнерами". Мы хорошо осознаем, что их обещания не всегда оправдываются, история последних 30 лет говорит сама за себя.