Корпорация развития Енисейской Сибири и «ОКБ Микрон» подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по созданию Центра тяжёлого машиностроения в Красноярском крае. Комплекс создают на базе действующего машиностроительного предприятия «ОКБ Микрон» в Емельяновском районе.

В январе 2031 года под Красноярском, в Емельяновском районе, откроется Центр тяжелого машиностроения, который станет настоящей жемчужиной Сибири и Дальнего Востока. Этот уникальный комплекс, создание которого началось еще в 2014 году, будет единственным сверхкомпактным предприятием тяжелого машиностроения, станкостроения и металлообработки в этом регионе.

В феврале 2024 года было подписано соглашение между АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» и ООО «ОКБ МИКРОН» о сопровождении инвестпроекта по созданию комплекса тяжелого машиностроения. Гендиректор последнего, Дмитрий Салов, отметил, что компания сегодня акцентирует внимание на отечественных разработках. Строительство предприятия идет полным ходом. Салов отметил, что заслуженную роль в этом сыграли западные санкции. В прошлом году был сдан первый пролет цеха крупной механической обработки, а в корпусе запустили новые станки и высокоточные обрабатывающие центры.

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За последние десять лет компания «ОКБ МИКРОН» уже смогла ввести в эксплуатацию четыре цеха общей площадью более 6 тыс. кв.м. Сегодня здесь производятся различные виды оборудования для горнодобывающей промышленности, средства автоматизации, изделия из цветных металлов, редукторы и многое другое.

Благодаря вложениям в объеме 13,5 млрд руб., компания планирует не только расширить свою линейку продукции, но и увеличить количество выпускаемых изделий в несколько раз. Ожидается, что к 2040 году выручка компании достигнет 3,6 млрд руб., что значительно превысит нынешние показатели.

В результате успешной реализации инновационных проектов, несколько месяцев назад было запущено серийное производство рельсово-рудничного транспорта и тормозных систем для шахтных подъемных машин. Кроме того, компания получила лицензию на право изготовлять оборудование для ядерных установок. Специалисты предприятия сегодня активно разрабатывают и производят детали для атомной промышленности.

Идея создания машиностроительного предприятия с собственным производством и конструкторским бюро зародилась в 2010 году после ликвидации Красноярского завода тяжелого машиностроения, который работал более 30 лет.

КрасТяжМаш был настоящим машиностроительным гигантом. Завод продолжал работать, несмотря на трудности после распада СССР. Однако, в 2010 году было принято решение остановить производство. Но, благодаря группе преданных сотрудников, часть которых решила создать собственное предприятие на мощностях бывшего гиганта, родилась компания «ОКБ МИКРОН».

В начале пути в новой компании работали всего 15 человек, а сегодня их число уже превышает 450. После завершения проекта предполагается значительное увеличение штата сотрудников. Центр тяжелого машиностроения «ОКБ МИКРОН» станет одним из немногих полноцикловых машиностроительных предприятий в России, а за ее пределами таких вообще не существует.

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