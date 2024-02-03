Часть из них пойдет на финансирование европейского ВПК, другая часть - на помощь Украине.

Саммит ЕС принял решение об изъятии доходов от управления замороженными зарубежными активами России. Эти средства будут использованы для финансирования европейской оборонной промышленности и оказания помощи Украине. Хотя точные суммы не разглашаются, не исключено, что речь идет о 4,4 миллиарда евро, полученных от управления активами через Euroclear.

Несмотря на то, что эти деньги не являются огромной суммой и, возможно, Евросоюз мог бы их найти самостоятельно, важен сам принцип. Это решение имеет политический, а не только финансовый характер. В то же время, у России есть возможность использовать данную ситуацию для развития своего потенциала и достижения практической пользы для социально-экономического развития страны.

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Нет смысла горевать о замороженных активах и изъятых доходах. Нам уже достаточно говорили об этом в прошлые два года. Виновником здесь является Центробанк решивший хранить активы страны за ее пределами. В то же время, открываются новые перспективы. В России заморожены активы нерезидентов из враждебных государств на сумму около 175-190 миллиардов долларов. Эти активы включают ценные бумаги, векселя и банковские вклады, и, конечно же, от них также поступают доходы в виде дивидендов, купонных выплат и процентов по вкладам. За последние два года, по меньшей мере, эти активы принесли больше 2 триллионов рублей. В общей сложности, это более 200 миллиардов долларов.

Но эти средства находятся на счетах типа "С" и находятся под управлением Агентства по страхованию вкладов, которое контролируется Центробанком. Эти финансы следует использовать как источник инвестиций в реальный сектор экономики через механизм ФНБ. Но, к сожалению, есть сложности с реализацией этого механизма.



Решение Евросоюза открывает новые возможности в этом вопросе. Фактически, нет необходимости формально изымать средства у иностранных владельцев. Вместо этого, их можно взять в доверительное управление и использовать по своему усмотрению, соблюдая законодательство Евросоюза или даже более гибкое законодательство России.



Но наше финансовое руководство, к сожалению, демонстрирует недостаточную грамотность в этой области. Они предложили схему "обмена" между российскими и иностранными владельцами активов. Предлагается выкупить замороженные иностранные бумаги средствами, скапливающимися на счетах типа "С". Общий объем этих активов составляет около 100 миллиардов долларов.

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Такая схема имеет потенциал, но только если будет работать эффективный механизм. На практике же возникают множество трудностей, и массовых операций обмена не следует ожидать. Для реализации этой схемы необходимо сотрудничество с Euroclear, который, возможно, не заинтересован в сотрудничестве с Россией. Более того, нерезиденты также могут опасаться контактов с нашей страной.



Вместо этого, финансовые власти настаивают на реализации этой схемы уже несколько месяцев. В то же время, деньги на счетах типа "С" продолжают накапливаться и оставаться бесполезным грузом, вместо того чтобы работать на благо российской экономики.