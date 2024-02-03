«Росатом» «Росэнергоатом» и правительство Чукотского автономного округа подписали программу сотрудничества на 2024–2025 годы. В ее рамках планируется инфраструктурное и социальное развитие двух городов округа, входящих в контур интереса концерна — Билибино и Певек.

Корпорация "Росатом" и правительство Чукотского автономного округа подписали программу сотрудничества на 2024–2025 годы, предусматривающую развитие инфраструктуры и социальной сферы в двух городах округа - Билибино и Певек. Этот шаг - реальная помощь обитателям северных земель в их стремлении к лучшей жизни.

В целях увеличения комфорта жителей, программа предусматривает финансирование различных проектов социального устройства. Оснащение центральной библиотеки в Билибино, закупка новой мебели для детских садов и школ, оборудование для спортивных учреждений, музеев и центров детского развития станут реальностью благодаря усилиям "Росатома". Также, жители Билибино смогут наслаждаться спортом на обновленной площадке "Антенное поле". В Певеке ждут благоустройства территорий возле культурно-досугового комплекса "Айсберг". Наконец-то, местные жители увидят завершение обустройства городской набережной и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего программа поддержки двух городов обойдется в более 543 млн рублей, которые будут выделены как из регионального бюджета, так и из фондов "Росатома".

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Предыдущие проекты, реализованные энергетическим дивизионом "Росэнергоатома" в Билибино и Певеке, общей стоимостью более 680 млн рублей, подчеркивают отношение компании к ответственному развитию городов региона. В Певеке был построен новый православный храм по многочисленным просьбам горожан, закуплены современные автобусы для бесплатной перевозки пассажиров и реконструирована набережная. Кроме этого, медицинский и физкультурно-оздоровительный комплексы стали реальностью благодаря финансовой поддержке "Росатома".

"Росатом" придает большое значение не только социальному уровню городов, но и возможности ознакомления жителей с уникальным энергетическим объектом - плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС). Более ста человек посетили ПАТЭС в прошлом году в рамках 17 бесплатных экскурсий. Гостям рассказали о современных технологиях ядерной энергии и показали условия работы и быта сотрудников. Школьники, медицинские работники и представители коренных народов Чукотки тоже смогли соприкоснуться с работой станции. Всего с 2019 года, ПАТЭС посетило около 800 человек.

"Росатом" стремится заниматься не только социальным развитием, но также помогать развитию инфраструктуры. Планируется использовать опыт и знания компании при создании мастер-планов развития Билибино и Певека. Оба города являются важными точками Арктической зоны, и "Росатом" намерен поддерживать их на пути к процветанию.

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Это сотрудничество является примером успешного взаимодействия государства и частной компании в интересах общественности. Оно демонстрирует, что благодаря усилиям "Росатома" и правительства Чукотского автономного округа северные города Арктики обретают перспективу развития.