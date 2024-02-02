ТАСС: создание индустриально-промышленного парка "Такот Толмачево" под Новосибирском планируется завершить в течение семи лет, первое здание будет готово осенью 2024 года. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Новосибирск готовится к реализации одного из самых амбициозных проектов в истории региона. Запущенный в конце 2023 года проект уже привлек внушительные 120 миллиардов рублей инвестиций, а его реализация обещает к началу следующего десятилетия преобразить городские окрестности около федеральной трассы Р-254 "Иртыш" в грандиозный индустриально-промышленный парк под названием "Такот Толмачево".

Размеры этого парка просто поражает воображение. Его площадь составит около 4 миллионов квадратных метров, на территории будут расположены различные производственные объекты, занимающие более 610 тысяч квадратных метров. В настоящий момент уже возводится первое здание - административно-производственный корпус площадью 11 тысяч квадратных метров, запуск в эксплуатацию которого намечен на эту осень. За ним последуют другие здания, в том числе различные производственные помещения. Особенность этого проекта заключается в том, что инициаторы решили пригласить китайские предприятия в качестве резидентов. Так, на земельных участках, где раньше планировалось строить ТЭЦ-6, будут размещены различные китайские компании. Их интерес к проекту уже проявился, и Союз китайских предпринимателей в России поддержал эту инициативу.

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Помимо строительства зданий, в рамках проекта предусмотрено прокладывание газопровода и железнодорожной ветки от Транссиба. Эту железнодорожную ветку планировали создать еще в советское время, но только сейчас она становится реальностью.

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Глава Минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников уверен, что в течение ближайших семи лет масштабный проект будет успешно завершен. И это создаст начало новой эры для Новосибирска. Эксперты считают, что создание индустриальных парков стало мировым трендом в привлечении инвестиций. Богатая инфраструктура привлекает предприятия производственного типа, позволяя им сразу начинать работу на готовой площадке, что существенно снижает затраты на логистику и строительство. Этот проект в Новосибирске может стать мощным импульсом для развития региона и привлечения еще большего числа инвестиций.