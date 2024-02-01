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gotreksson
Россия готова поставить рекорд бурения нефтяных скважин за 30 лет
Bloomberg: за 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной почти 29 тыс. км. По темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.

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Запад все продолжает удивляться экономическому развитию России, которая не только справляется с многочисленными санкциями, но и достигает рекордных темпов по добыче нефти. Недавний отчет американского агентства Bloomberg о проблемах в российском нефтяном секторе вызывает волнение у аналитиков, но страна не собирается останавливаться и готовится поставить еще один рекорд. Bloomberg пишет, что за 11 месяцев прошлого года Россия успешно пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной почти 29 тыс. км, что является потенциальным рекордом для постсоветского периода. Что свидетельствует об устойчивости страны к западным санкциям и ее способности поддерживать рекордную добычу нефти второй год подряд.

Но Bloomberg также рассказывает о некоторых долгоиграющих проблемах, с которыми может столкнуться российский нефтяной сектор в следствие международной изоляции государства. В то время как скорость бурения растет, добыча не меняется значительно, что свидетельствует о проблемах на старых месторождениях и возможных трудностях в освоении новых нефтепроектов.

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Несмотря на эти неопределенности, Россия активно осваивает новые месторождения и применяет передовые технологии в области охраны окружающей среды. Проект "Восток Ойл" станет одним из самых экологически чистых проектов нефтедобычи, включая не только бурение скважин, но и специализированное изготовление нефтепроводов и танкеров, что будет способствовать увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

Несмотря на то, что западные компании покинули рынок российской нефти, страна продолжает развивать собственные технологии и обеспечивать свое оборудование для нефтегазовой отрасли. Российская компания "Газпром нефть" уже начала осваивать трудноизвлекаемую нефть, что требует частого и интенсивного бурения. Это дает стране шансы на увеличение добычи сланца и развитие сланцевой отрасли.

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Вопреки некоторым проблемам, отечественный нефтяной сектор продолжает поддерживать рекордные темпы бурения. Страна активно осваивает новые месторождения, внедряет передовые технологии и укрепляет свою индустрию в условиях западной изоляции. Что свидетельствует о ее устойчивости и потенциале для процветания в будущем.

#экономика #нефть #развитие #санкции на пользу #экономика в россии #смп #экономика и финансы #мишустин #скважина #сланцевая добыча
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