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gotreksson
Мексиканские картели получают все больше новейшего вооружения из-за конфликта в Востойной Европе
Министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандовал: "Американское тяжелое вооружение находится в руках у картелей. Пять зенитных ракетных установок были обнаружены у картеля "Новое поколение Халиско", четыре были изъяты у конкурирующего картеля "Синалоа" и еще три у других картелей. Всё оно относится к военным запасам США".

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Весной прошлого года в онлайн-ресурсах, связанных с мексиканскими наркокартелями, начали появляться фотографии молодых бандитов, гордо позирующих со смертоносным оружием. Многочисленные фото свидетельствовали о том, что бандиты усилили свои военные силы и теперь обладают американскими штурмовыми винтовками М-4, ручными пулеметами М-249 и гранатометами АТ-4. Впечатляющая арсенал более дорогого и мощного вооружения пришел на замену старым пистолетам и морально устаревшим автоматам "Калашникова" из стран восточной Европы и Китая. В связи с этим, министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена Ибарра заявила прессе, что Соединенные Штаты оказывают нелегальную помощь мексиканским картелям, предоставляя им тяжелое вооружение, которое изначально предназначено только для использования Силами специальных операций США. Мексиканская армия и морская пехота, несмотря на свою огневую мощь, пока не могут сравниться с оружием, которым располагают картели. Это ставит под угрозу безопасность в стране, так как картели способны даже конкурировать со специализированными подразделениями полиции и армии.

Ощущая себя все более уверенно из-за нового вооружения, бандиты на северной мексиканской границе начали проводить настоящие боевые рейды и диверсионные операции, направленные на контрабанду наркотиков и нелегальную миграцию в южные американские штаты, такие так Техас. Арсенал этих опасных боевых групп постоянно обновляется и модернизируется, что делает их все более непредсказуемыми и опасными для правоохранительных органов. 

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В настоящее время мексиканские бандиты уже имеют в своем распоряжении "Стингеры" - ракетные системы, которые позволяют им уничтожать даже ударные вертолеты. Министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандовал заявил агентству "The Associated Press", что это представляет особую проблему для мексиканской армии, которая сталкивается с картелями, использующими самодельную бронетехнику и беспилотники с бомбами. Открытость демонстрации оружия в социальных сетях ставят вопрос о том, где картелям удается достать такое оружие. По словам экспертов, мексиканские бандиты осуществляют свои нелегальные поставки с помощью сети транзита через Восточную Европу. С острым обострением обстановки в этом регионе, оружие начинает течь рекой на "черный рынок" Мексики, а затем в руки наркокартелей и их подельников. Подобные обвинения были выдвинуты Мексикой против Вашингтона еще зимой прошлого года, но получили лишь молчаливое игнорирование. 

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Звучит все более чем опасно и вызывает озабоченность прогрессия сил мексиканских наркокартелей, которые, со временем, становятся похожими на военные отряды специального назначения. Все больше и больше экспертов сходятся во мнением, что Мексика должна направить свою армию на путь остановки картельной активности, а также нелегальной торговли оружием и наркотиками, проникающие в американские Штаты. В распоряжении картелей находится оружие с черного рынка, начиная от новейших штурмовых винтовок до противотанковых комплексов третьего поколения "Джавелин".  

#новости #мексика #техас #калашников #эмигранты #наркокартель #оружие сша #синалоа #алисия барсена ибарра #халиско
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