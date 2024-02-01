"Российские железные дороги" (РЖД) завершили строительство и открыли движение поездов по двухпутной вставке на перегоне Исакан-Иса на линии БАМа Февральск - Новый Ургал.

В конце января 2024 года на Восточном полигоне произошло значимое событие - ввод в эксплуатацию нового объекта. При всех сложностях, связанных с непростыми климатическими условиями и морозами, специалисты ГК "1520", входящей в состав группу компаний "Нацпроектстрой", успешно завершили строительство вторых путей на перегоне Исакан - Иса в Амурской области. Несмотря на протяженность двухпутной вставки, которая составила около 8 километров, железнодорожникам пришлось справиться с огромным объемом земляных работ, их выполнение составило почти 300 тысяч кубических метров. Одной из главных задач было сохранение вечной мерзлоты в основании новой железнодорожной магистрали. Чтобы избежать просадки пути и защитить холод внутри насыпи, строители покрыли откосы насыпи специальной скальной породой. Для этой цели использовался особо прочный камень, доставленный с карьера компанией "Бамстроймеханизация", расположенного рядом с Тындой. Применение данной технологии значительно повысит безопасность перевозок на данном участке путей.

Также строители возвели десять мостовых переходов, удлинили две водопропускные трубы, установили десять стрелочных переводов и проложили более 70 километров кабелей устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи. Кроме того, была модернизирована развязка Исакан, где цифровая система управления движением поездов теперь обеспечивает более эффективное и безопасное движение.

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Стоит отметить, что проект модернизации Восточного полигона находится на втором этапе, который начался в 2018 году и планируется завершить к 2025 году. Общая стоимость инвестиций в этот этап составляет более 1 трлн рублей, а его основная цель — увеличить пропускную способность до 180 миллионов тонн грузов в год.

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Третий этап модернизации, запланированный до 2032 года, предполагает разделение на три подэтапа. Участок Улак – Ванино будет модернизирован с использованием инвестиций в размере 460 млрд рублей, и работы на этом участке планируется завершить к 2027 году. Планы на будущее также включают проведение аналогичных работ на всем протяжении линии Февральск - Новый Ургал, по которой перевозятся грузы в порты Ванино-Советско-Гаванского узла. Завершение этих работ на двенадцати перегонах до 2025 года позволит увеличить провозную способность данного участка БАМа более чем в два раза. Что откроет новые возможности для развития транспортной инфраструктуры и содействует экономическому росту всей Амурской области.