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gotreksson
Россия вдвое увеличивает план выпуска крылатых ракет морского базирования «Калибр»
Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования «Калибр», несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило нормы гособоронзаказа (ГОЗ) уже на 17%, сообщили в министерстве.

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Недавно стало известно о серьезном увеличении производства ракет для ВМФ. Хотя на первый взгляд причина этого увеличения может казаться простой - необходимость пополнения и поддержания запасов ракет на определенном уровне, чтобы не допустить дефицита в случае необходимости - на самом деле вопрос намного более серьезный и интересный. 

На данный момент у нас производится около 20-25 "Калибров" в месяц, что уже является значительным количеством. К тому же, за полтора года можно восполнить весь использованный запас, особенно учитывая, что основная работа ведется с "Искандерами" и Х-101. Поэтому вопрос, на который мы попытаемся найти ответ, звучит следующим образом: зачем и почему нам нужно так много ракет "Калибр". Первый ответ кроется в необходимости создания запаса для случая, если конфликт перерастет из локального. За последние два года мы сталкивались с ситуациями, когда новые страны могли присоединиться к конфликту. Логично предположить, что подобные планы в дальнейшем остались у наших потенциальных оппонентов, поэтому иметь достаточное количество ракетных боеприпасов - необходимое условие.

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Вторая причина увеличения производства может быть связана с вводом в строй новых кораблей. В 2024 году планируется возвращение в состав флота "Адмирала Нахимова", на который приходится 80 ячеек для ракет "Калибр". Кроме того, каждый год планируется передача одной "Ясени", а также модернизация советских кораблей и подлодок. Это требует увеличения производства ракет.

И, наконец, третья причина, хоть и менее вероятная, но все же интересная. Существует неподтвержденная информация о возможности использования "Калибров" на суше. Это может быть реализацией в виде интеграции с "Искандерами" или создания контейнерных систем. В любом случае, такое решение позволило бы России значительно увеличить ударную мощь в любом направлении.

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В итоге, увеличение производства ракет "Калибр" имеет несколько причин - создание запасов для возможных конфликтов, ввод в строй новых кораблей и возможное расширение географии применения ракет. Все это показывает стремление поддерживать высокий уровень готовности и защиты нашего флота.

#новости #ракета #искандер #калибр #минобороны россии #минобороны рф #х-101 #ясень #адмирал нахимов #гознак
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