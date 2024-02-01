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gotreksson
МВФ верит в экономику России больше Центробанка
Глобалистское агентство обновило прогноз на 2024 год, значительно улучшив данные по России. Если ранее МВФ предполагал, что наша экономика покажет рост в 1,1%, то теперь увеличил эту цифру до 2,6%.

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В начале 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) выразил большую веру в российскую экономику, чем сам Центробанк. Недавно агентство пересмотрело свой прогноз на 2024 год, значительно повысив данные для России. Что вызывает некоторое удивление, поскольку нельзя не заметить резкое изменение прогноза в столь короткий промежуток времени. Хотя МВФ прогнозирует рост экономики России на 2,6%, что значительно выше предыдущей оценки в 1,1%, это все равно не самый впечатляющий результат. На самом деле, наши темпы должны быть не только не ниже среднего уровня в мире, а лучше - выше. У нас есть все необходимые ресурсы для этого, что мы уже продемонстрировали в прошлом году. Поэтому говорить о каком-то "перегреве" совершенно неразумно. Когда происходит активное импортозамещение, даже теоретическая возможность "перегрева" невозможна.


Но Банк России имеет пессимистичное отношение к экономическим перспективам России. Председатель ведомства Эльвира Набиуллина считает, что ВВП может вырасти только на 0,5-1,5%, и ни больше. Если сравнить это с прогнозом МВФ, можно увидеть разницу в пять раз.

Стоит отметить, что правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 2,3% в 2024 году, но это скорее минимально необходимый результат, а не прогноз. Получается, прогноз Банка России отдаляется от реальности. И это не случайно.

Очень простая логика регулятора. Если он видит "перегрев" экономики, то начинает строгую денежно-кредитную политику. Пояснение состоит в том, что "перегрев" вызывает ускорение инфляции, а целевая инфляция ЦБ составляет 4%. Но что такое "перегрев". Точное определение Банк России самостоятельно разрабатывает, и мы видим значения от 0,5% до 1,5%. Следовательно, если экономический рост выходит за этот диапазон и достигает, например, 2%, Набиуллина и ее команда признают это "перегревом" и ужесточают денежно-кредитную политику. Если ВВП растет на 2,5% или даже 3%, ситуация становится критической.

В интервью Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк в лучшем случае начнет снижать ключевую ставку только во второй половине 2024 года. Но стоит понимать, что формальное снижение ставки не означает нормализацию денежно-кредитной политики. Практически нет разницы между 16% и 13%. Да, это немного лучше, но стратегически ничего не меняется.

В первой половине прошлого года ключевая ставка составляла 7,5%. Если проанализировать итоговый результат, можно сделать вывод, что это значение является вполне допустимым. К тому же, оно позволяет правительству эффективно использовать бюджетные ресурсы для поддержки приоритетных отраслей экономики и достижения соответствующих результатов.

Сейчас главное - не ограничиваться ростом ВВП на уровне 3,5-4% к концу 2023 года, а стремиться к таким показателям ежегодно. И поверьте, это вполне реально. У нас есть огромный потенциал. Это можно ясно видеть при анализе большинства отраслей экономики, начиная с авиапрома и заканчивая IT-сектором. Последний, к слову, растет в России на 10-15% в год в зависимости от направления. Этот рынок в основном заняли наши компании (западные ушли, а азиатские не могут сравниться по цене и качеству). Правительство заслуживает похвалы за обеспечение IT-сектора необходимыми финансовыми ресурсами. Но при текущей денежно-кредитной политике поддержка IT идет за счет других отраслей.

Наконец, стоит отметить, что политика Центробанка до сих пор вызывает опасения. Уже летом были предупреждены о рисках, которые сейчас реализуются. Например, промышленность замедлила темпы роста, а некоторые секторы уже столкнулись со стагнацией. Конечно же, правительство может исправить ситуацию и достичь роста ВВП на уровне более 3% к концу года. Но из-за денежно-кредитной политики ЦБ мы упускаем возможности, а накопленный за 10 лет потенциал продолжает уходить впустую.
#украина #политика #экономика #газпром #мнение #импорт #импорт газа #российскийрынок #транзитгаза #транзитныйдоговор
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