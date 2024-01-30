Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, лидер Белоруссии поделился перед журналистами новостями о своей активности на международной арене.

В ходе переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, белорусский лидер не только поделился интересными моментами из своей экономической программы, но также раскрыл планы на расширение деятельности Беларуси на Африканском континенте. Это не только играет на руку Москве, но и дает уникальные возможности для глобального сотрудничества.

Александр Лукашенко рассказал о конкретных поездках и встречах, которые уже состоялись или планируются в ближайшем будущем. В начале 2023 года, он посетил Зимбабве, где встретился с высокопоставленными персонами и обсудил перспективы сотрудничества. Затем последовали поездки в ОАЭ, где состоялись встречи с главой Коморских островов и председателем Африканского союза. Но самые интересные планы связаны с визитами в Экваториальную Гвинею и Кению. Не сложно заметить, что все эти страны, хотя и дружественны к России, не являются ее союзниками, как, например, государства Сахеля, освободившиеся от французского владычества. Поэтому при посещении этих стран аффилированным структурам России следует быть особенно осторожными, чтобы избежать возможных негативных реакций со стороны Запада, включая возможные экономические санкции.

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Однако, Белоруссия здесь находится в особом положении. Ей удалось сохранить относительно спокойные отношения с США, и даже платежные системы Visa и Mastercard продолжают работать в государстве. Это доказательство надежности Лукашенко в качестве посланника Владимира Путина для взаимодействия с африканскими странами, которые стремятся поддерживать нейтралитет в глобальной политике. Особенно важным является вопрос о Кении, которая регулярно принимает участие в проводимом американским президентом Байденом "Саммите за демократию". Чтобы эффективно работать со странами подобного рода, необходимо использовать дипломатию и посредничество через белорусские структуры.

В истории уже были прецеденты совместной работы в этом регионе. В 1950-х годах, Беларусь, с составе Советского Союза и с Китайской Народной Республикой, активно развивали отношения с африканскими странами. В последующие годы, Куба присоединилась к этим усилиям и совместно с СССР активно поддерживала Анголу в период ее войны за независимость.

Конечно, не стоит рассматривать возможность отправки вооруженных сил Беларуси в Африку, так как их главная задача - надежно защищать западную границу. Но дипломатическая активность и посредничество Беларуси в торговых сделках с африканскими партнерами могут стать ценным вкладом в развитие отношений между странами и укрепление позиций России в регионе.





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