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gotreksson
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
В январе 2024 года в Сибири начались работы по монтажу самой инновационной реакторной установки в мире. Этот проект, полностью разработанный в России с начала 1980-х годов, призван изменить атомную энергетику навсегда.

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Строительство уникального энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в ЗАТО Северск в Томской области стартовало летом 2021 года. Через 2,5 года, на объекте была установлена стальная опорная плита реактора весом 165 тонн.

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В предыдущем году специалисты начали строительство линий электропередачи, чтобы присоединить реактор к электросетям России. Сейчас уже предусмотрено три линии электропередачи 220 кВ, выходящих с распределительного устройства энергоблока на подстанции региона. Кроме того, на территории Сибирского химического комбината, где возводится опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), также будут построены две линии электропередачи 110 кВ для собственных нужд. Проект «Прорыв», в рамках которого строится новый энергоблок БРЕСТ-ОД-300, является революционным для атомной отрасли. Этот проект предполагает использование замкнутого ядерного топливного цикла на базе быстрых нейтронов.

Как объясняет профессор кафедры экономики в энергетике и промышленности Московского энергетического института Евгения Сухарева, ядерный реактор запускается нейтронами. В природном уране содержится около 99% изотопов U238, выпускающих быстрые нейтроны, и 1% изотопов U235, выпускающих медленные нейтроны. Существующие реакторы используют медленные нейтроны, поэтому быстрые нейтроны должны быть замедлены. Замкнутый цикл предполагает использование отработанного топлива для создания нового топлива (плутония) для загрузки в активную зону. Если эта технология будет успешно реализована, это станет настоящей революцией в энергетике.

Одно из ключевых преимуществ нового реактора БРЕСТ-ОД-300 - использование свинцового теплоносителя, который не замедляет быстрые нейтроны. Традиционные реакторы используют воду или раствор жидкого натрия в качестве теплоносителя. Это усложняет схему электростанции, так как требуются промежуточные контуры для работы с натрием, который реагирует с воздухом и водой. Реактор БРЕСТ на свинцовом теплоносителе предлагает более компактную компоновку с расположением теплообменников в одном корпусе с активной зоной.

Свинец является более дешевым, безопасным материалом и обеспечивает более жесткий спектр нейтронов для обеспечения замкнутого цикла. Единственным недостатком свинца является его высокая температура плавления. Но использование свинцового теплоносителя позволит создать более безопасный реактор, так как при авариях свинец застывает и предотвращает плавление активной зоны.

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Предполагается, что экспериментальный энергоблок БРЕСТ-ОД-300 будет запущен в 2029 году. Кроме самого энергоблока, на территории Северска будет создан комплекс по производству топлива и модуль переработки отработанного топлива. Этот проект открывает новые перспективы для атомной энергетики и подтвердит ведущую роль России в этой отрасли.

#новости #атомная энергетика #сибирь #атомная энергия #атомная станция #атомная отрасль #реактор #брест-од-300 #реактор на быстрых нейтронах #томская область
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