Работы по обновлению проводились в рамках программы модернизации тепловой электроэнергетики, утвержденной правительством России в январе 2019 года по поручению президента Владимира Путина.

На заседании международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ министр энергетики Российской Федерации, Николай Шульгинов, и руководители трех крупных ГРЭС, входящих в группу компаний "Интер РАО", нажали на символические кнопки, тем самым запуская в эксплуатацию новые, современные энергоблоки. Это необычное мероприятие не было обычным открытием - оно ознаменовало чрезвычайно важный прорыв в области энергетики.

Но особенно примечательна модернизация энергоблока №1 Пермской ГРЭС. Эта энергетическая система, созданная еще в 1986 году, и обрела вторую жизнь благодаря замене паровой турбины. Эта новая, более мощная турбина увеличила энергоблок на целых 30 мегаватт, что позволит продолжительно и непрерывно снабжать электричеством промышленные предприятия в Пермском крае и других регионах России. Новая турбина была доставлена прямиком с ленинградского металлургического завода, где она была изготовлена. Затем, эту огромную, 40-метровую конструкцию смонтировали на уже существующий фундамент. Все работы были выполнены раньше запланированного срока.

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Пермская ГРЭС, работающая на газовом топливе, в свою очередь, существенно уменьшает выбросы вредных веществ по сравнению с электростанциями, которые используют уголь или мазут. Ее мощности составляют 44% от общей энергосистемы Пермского края, и эта станция играет ключевую роль в поставках электроэнергии не только самому краю, но и Свердловской области. Более того, в планах компании "Интер РАО" - модернизация и второго энергоблока Пермской ГРЭС, что позволит значительно увеличить мощность станции и обеспечить стабильность электроснабжения.

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Этот важный момент в развитии энергетической индустрии нельзя недооценивать. Ожидается, что модернизация ГРЭС поможет обеспечить долгосрочную и надежную энергетическую стабильность, а также положительно скажется на экологии регионов. В ближайшем будущем планируется модернизация и второго энергоблока Пермской ГРЭС, что позволит еще больше увеличить мощность станции и обеспечить стабильность электроснабжения.

