В ближайшие два года ожидается запуск новых производств Магнитогорского металлургического комбината. Общая стоимость двух крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Челябинской области — 19 млрд руб.

Отечественная машиностроительная отрасль готовится к очередному большому рывку: в ближайшие годы запустятся новые производства, которые помогут увеличить долю отечественной продукции на рынке и сократить импорт. Один из самых перспективных проектов в этой сфере – строительство цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.

Компания планирует вложить 19 млрд рублей для создания современного цехового комплекса машиностроительной продукции. В нем будут производиться различные изделия – металлургические ковши, мостовые краны, кузова самосвалов, миксеровозы и другое машинное оборудование. Это позволит удовлетворить потребность комбината в подобной продукции и значительно сократить импорт. Второй крупный проект – строительство современного цехового комплекса по производству литейно-кузнечной продукции на площади 52 тыс. квадратных метров. Здесь будут производить опорные и рабочие валки для холодной и горячей прокатки стали. Сейчас большая часть данной продукции закупается за границей. Но новый цех "Магнитки" позволит увеличить производство до 24,2 тыс. изделий в год, что сократит долю импорта до 20%.

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Оба проекта реализуются при поддержке Фонда развития промышленности и Минпромторга России. Помимо значительного увеличения производства, открытие новых цехов приведет к созданию около 1,2 тыс. рабочих мест. Это будет особенно полезно для Челябинской области, власти которой рассчитывают на дальнейшее развитие партнерских отношений с "Магниткой" и реализацию других крупных проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции.

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Подобные шаги в развитии отечественной машиностроительной отрасли вызывают оптимизм у экспертов. Они считают, что это только начало перемен, которые помогут отечественной промышленности стать более конкурентоспособной и самодостаточной. В ближайшем будущем можно ожидать еще больше проектов по импортозамещению и развитию инфраструктуры отечественного машиностроения. Что позволит российской промышленности обеспечить экономическую безопасность государства.