Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
В ближайшие два года ожидается запуск новых производств Магнитогорского металлургического комбината. Общая стоимость двух крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Челябинской области — 19 млрд руб.

реклама

Отечественная машиностроительная отрасль готовится к очередному большому рывку: в ближайшие годы запустятся новые производства, которые помогут увеличить долю отечественной продукции на рынке и сократить импорт. Один из самых перспективных проектов в этой сфере – строительство цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.

Компания планирует вложить 19 млрд рублей для создания современного цехового комплекса машиностроительной продукции. В нем будут производиться различные изделия – металлургические ковши, мостовые краны, кузова самосвалов, миксеровозы и другое машинное оборудование. Это позволит удовлетворить потребность комбината в подобной продукции и значительно сократить импорт. Второй крупный проект – строительство современного цехового комплекса по производству литейно-кузнечной продукции на площади 52 тыс. квадратных метров. Здесь будут производить опорные и рабочие валки для холодной и горячей прокатки стали. Сейчас большая часть данной продукции закупается за границей. Но новый цех "Магнитки" позволит увеличить производство до 24,2 тыс. изделий в год, что сократит долю импорта до 20%.

реклама

Оба проекта реализуются при поддержке Фонда развития промышленности и Минпромторга России. Помимо значительного увеличения производства, открытие новых цехов приведет к созданию около 1,2 тыс. рабочих мест. Это будет особенно полезно для Челябинской области, власти которой рассчитывают на дальнейшее развитие партнерских отношений с "Магниткой" и реализацию других крупных проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подобные шаги в развитии отечественной машиностроительной отрасли вызывают оптимизм у экспертов. Они считают, что это только начало перемен, которые помогут отечественной промышленности стать более конкурентоспособной и самодостаточной. В ближайшем будущем можно ожидать еще больше проектов по импортозамещению и развитию инфраструктуры отечественного машиностроения. Что позволит российской промышленности обеспечить экономическую безопасность государства.

#новости #производство #импортозамещение #строительство #завод #рабочие места #урал #челябинская область #сталь
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
33
Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
2
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
2
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
8
Джеймс Уэбб обнаружил десятки черных дыр, возраст которых сопоставим с возрастом Вселенной
+
Новый мост через реку Селенга построят в 2027 году
+
«Калашников» готовится представить продвинутый разведывательный беспилотник СКАТ 350 М
1
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
Bloomberg: КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет
+
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
2
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
2
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
В ОАЭ начались работы по строительству второго по высоте здания в мире
1
Смартфон Xiaomi Mix Fold 4 выйдет на глобальный рынок
+
Квантовый компьютер Академии Синика мощностью 5 кубитов теперь доступен онлайн
1

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
77
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
7
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
42
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
23
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
9
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
1
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
14
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
3
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
4
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
+

Сейчас обсуждают

Руслан
15:58
Почему нет другого варианта, накрутят графику и не будет тянуть последнии ААА в 4к
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Никита Никитенко
15:58
Если красные будут наращивать производство, то они быстро схлопнутся. От того, что они будут выпускать больше чипов, потребитель не станет их чаще покупать.
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Alexbatz
15:58
Да гавно у них машины просто. И желающих покупать это с каждым годом становится меньше. Я так вижу. А типа дефициты всякие это просто отмазки.
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
Руслан
15:56
Что бы завоевать рынок нужно производство увеличивать, а не сокращать. Мне у красных адреналин нравится. Прога огонь, и разогнать и андервольтнуть можно, да и оверлей настраивается как хочешь, любые ...
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
KAA
15:52
Кстати другой вопрос, а что такое "быстрый ssd" ? Тот у кого линейное чтение высокое? Тот, который поддерживает быструю PCIe шину? Или тот, который лучше всего проходит самые сложные сценарии, где обы...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
ark-bak
15:51
Зов долга, а я всегда думал "вызов дежурного". 😀
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
KAA
15:48
Поддерживаю. Если речь идет не о сборке ультимативно быстрого игрового ПК, где нужна очень быстрая оперативка, и на 2х16 скорее подберешь более быструю память, чем на 2х32, то память всегда надо брать...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Светлана Сергеевна
15:40
Интересно почитать. Я вот хочу пройти курсы по администрированию ОС Линукс https://kedu.ru/press-center/articles/top-kursov-po-administrirovaniyu-linux/ Нравится мне ОС Linux. Надеюсь курсы успешно з...
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Weismar
15:38
Фига тебя друзья амудешники приходовали, а 3 й то куда? Или 2 сразу в 1 поместились? Рот слишком широкий? Да, я заметил
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Тимофей Петров
15:37
А я вот считаю, что у suzuki куда больше шансов взять лидерство в разработке водородных мотоциклов, учитывая их всестороннее развитие на рынке новых технологий, гибриды и электро моторы у них уже засл...
Yamaha выходит на рынок водородных автомобилей со своим новейшим гольф-каром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем