В Госдуму внесли законопроект о федеральных выплатах к юбилеям супружеской жизни. Предполагается, что супруги будут получать деньги, начиная с 20 лет совместной жизни, и далее каждый юбилей.

Юбилейные выплаты за долгую семейную жизнь станут приятным вознаграждением за любовь и терпение, а также способом поддержки крепкой семьи. Власти стремятся стимулировать рождаемость и укрепление общественных ценностей, поэтому решили внедрить систему федеральных выплат к юбилеям супружеской жизни. Согласно законопроекту, пары, прожившие вместе 20 лет и более, будут получать финансовую поддержку. Суммы выплат будут постепенно расти с увеличением срока совместной жизни.

Например, семьям, стабильно прожившим 20 лет, будет выделено 20 000 рублей. При достижении 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни, супругам будут выплачиваться соответствующие суммы в размере 25 000, 35 000, 40 000, 45 000, 50 000, 55 000, 60 000, 65 000 и 70 000 рублей соответственно. Кроме того, предлагается ежегодно индексировать суммы и увеличивать их для жителей Крайнего Севера и приравненных местностей. Сейчас подобные бонусы существуют лишь в отдельных регионах, где местные власти сами определяют размеры выплат. Но благодаря новому законопроекту, этот механизм будет распространен на всю страну, что позволит большему числу семей получить дополнительную финансовую поддержку.



Примером регионов, где уже действуют такие выплаты, могут служить Москва и Санкт-Петербург. В Москве супруги, прожившие вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет, могут ожидать денежное поощрение. Размеры выплат в столице составляют 26 513, 33 141 и 39 767 рублей для юбилеев 50, 55 и 60 (65 и 70) лет соответственно. Для получения этих сумм нужно представить заявление в Многофункциональный центр или другие органы государственной власти за месяц до торжественной даты.



Санкт-Петербург, в свою очередь, щедро вознаграждает своих юбиляров. Здесь выплаты составляют 50 000, 60 000, 70 000 и 75 000 рублей соответственно для пар, достигших 50, 60, 70 и 75 лет совместной жизни. Получить эти суммы можно в течение трех лет после торжественной даты.



Государство стремится не только стимулировать рождаемость, но и поддерживать семейные ценности. Выплаты к юбилеям свадьбы не только представляют собой финансовое поощрение, но и являются символом признания и уважения любви и терпения супругов, которые сохраняют свое семейное счастье на протяжении десятилетий.