Европейские автоконцерны находятся под угрозой сворачивания производства из-за нехватки китайских комплектующих

Европейские автоконцерны находятся под угрозой сворачивания производства из-за нехватки китайских комплектующих. Недавние атаки хуситов на суда в Суэцком канале создали опасность для перевозок, что привело к задержке поставок критически важных компонентов в Европу. Это затронуло крупнейшие мировые бренды и оказало неожиданное влияние на автомобильную промышленность.

Стало ясно, что большинство критических компонентов для известных европейских автомобилей производятся в Китае. Люди, которые думали, что хотя бы некоторые компоненты производятся на Западе, ошибались в своих представлениях. Некоторые автопроизводители уже столкнулись с проблемами производства из-за этой ситуации. Завод Volvo в Бельгии был вынужден приостановить работу из-за отсутствия китайских коробок передач. Венгерский завод Suzuki, где собирали автомобили Vitara и S-Cross, также был остановлен. Volkswagen пока не остановил производство, но уже столкнулся со снижением объемов производства. Tesla в свою очередь притормозила сборку Model Y в Берлине из-за задержки китайских компонентов.

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Все это привело к изменениям в логистике и повышению цен на транспортировку. Логистические компании выбирают более длинные маршруты, чтобы обойти опасные зоны, что приводит к увеличению расходов на перевозку и страховку.

Для решения проблемы Stellantis, владеющая 14 брендами автомобилей, обратилась к авиаперевозке комплектующих. Хотя это решение обходится недешево, у Stellantis, благодаря ее масштабам, есть вероятность окупить эти затраты.

Но все эти сложности могут привести к дальнейшим проблемам для западных автоконцернов, которые уже пострадали от низкого спроса на электрические модели. Volkswagen, например, сообщил о нерентабельности продаж, что может привести к закрытию производственных площадок в ЕС.

Кроме того, в Германии отменили субсидии на покупку электромобилей, что может усилить конкуренцию со стороны китайских производителей. Будущее немецкой промышленности теперь может зависеть от бунтующих фермеров и их противостояния политикам в стране.

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Европейская автомобильная промышленность стоит на распутье, где каждое решение становится все более значимым. Остается только надеяться, что важные компоненты скоро будут доставлены, и западные автоконцерны смогут преодолеть эти трудности. Не хотелось бы лишиться производств с многолетней историей.