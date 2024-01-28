Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Атаки хуситов на западные суда заставляют автопроизводителей останавливать производства в Европе
Европейские автоконцерны находятся под угрозой сворачивания производства из-за нехватки китайских комплектующих

реклама

Европейские автоконцерны находятся под угрозой сворачивания производства из-за нехватки китайских комплектующих. Недавние атаки хуситов на суда в Суэцком канале создали опасность для перевозок, что привело к задержке поставок критически важных компонентов в Европу. Это затронуло крупнейшие мировые бренды и оказало неожиданное влияние на автомобильную промышленность.

Стало ясно, что большинство критических компонентов для известных европейских автомобилей производятся в Китае. Люди, которые думали, что хотя бы некоторые компоненты производятся на Западе, ошибались в своих представлениях. Некоторые автопроизводители уже столкнулись с проблемами производства из-за этой ситуации. Завод Volvo в Бельгии был вынужден приостановить работу из-за отсутствия китайских коробок передач. Венгерский завод Suzuki, где собирали автомобили Vitara и S-Cross, также был остановлен. Volkswagen пока не остановил производство, но уже столкнулся со снижением объемов производства. Tesla в свою очередь притормозила сборку Model Y в Берлине из-за задержки китайских компонентов.

реклама

Все это привело к изменениям в логистике и повышению цен на транспортировку. Логистические компании выбирают более длинные маршруты, чтобы обойти опасные зоны, что приводит к увеличению расходов на перевозку и страховку.

Для решения проблемы Stellantis, владеющая 14 брендами автомобилей, обратилась к авиаперевозке комплектующих. Хотя это решение обходится недешево, у Stellantis, благодаря ее масштабам, есть вероятность окупить эти затраты.

Но все эти сложности могут привести к дальнейшим проблемам для западных автоконцернов, которые уже пострадали от низкого спроса на электрические модели. Volkswagen, например, сообщил о нерентабельности продаж, что может привести к закрытию производственных площадок в ЕС.

Кроме того, в Германии отменили субсидии на покупку электромобилей, что может усилить конкуренцию со стороны китайских производителей. Будущее немецкой промышленности теперь может зависеть от бунтующих фермеров и их противостояния политикам в стране.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Европейская автомобильная промышленность стоит на распутье, где каждое решение становится все более значимым. Остается только надеяться, что важные компоненты скоро будут доставлены, и западные автоконцерны смогут преодолеть эти трудности. Не хотелось бы лишиться производств с многолетней историей.

#новости #экономика #tesla #европа #авто #volkswagen #хуситы #volvo #suzuki #автоконцерн
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
6
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
6
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
10
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
2
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
12
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
3
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
Ubisoft опубликовала план пострелизной поддержки "Skull and Bones"
+
Китайские вездеходы в зоне СВО оснастили генераторами дыма и защитными "Мангалами" против дронов
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Берлин предлагает заменить поставку своих ракет Taurus Киеву ракетами SCALP/Storm Shadow
2
Ученые НАСА выяснили причину выбросов метана на Марсе
3
Роскомнадзор хочет обязать операторов связи делиться GEO-локацией всех IP-адресов
5

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
147
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
29
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
7
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Ученые нашли доказательство существования темной материи
5
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
4
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
9
В Техасе Белый дом и республиканцы устроили борьбу за голоса на будущих выборах президента США
+

Сейчас обсуждают

Китя.
15:29
Бери Eizo CS2740 жрет 168вт при диагонали 27 дюймов хохма. а Apple pro display XDR все 300вт бери печь перед лицом лицо всё время будет мокренько мокряш.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Weismar
15:24
Вот такие вот бредовые изречения и показывают всем адекватным людям насколько фанаты, да и просто те кто хорошо отзывается о амд, умственно отсталые, потому что написать такое, а ещё и залайкать, могу...
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Владимир Петрушин
15:23
А, что предоставили хохлы за последние 30 лет, Педро?
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Владимир Петрушин
15:21
Ты можешь показать пункт приёма металлолома, куда привезли распиленный авангард?
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Red Red
15:19
ну хоть измерять умеешь, правда не понятно кто что меряет, каждый по ходу свое...а так тебя твои кенты дали дельный совет Линукс фигня а тот кто не можешь спиратить винду тот тупой нищеброд.... Слуша...
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Китя.
15:17
Плазма жрет много. и QLED также к примеру телек большой 1 киловатт есть. Если надо бери. Мне такая печь на хрен не нужна.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Вячеслав Эрин
15:15
кста, на счет полосы, у меня наоборот появилась долбаная полоса, вертикалка исправляет. хз из-за чего
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 551.23 WHQL
Анна Невская
15:15
а у меня вопрос. а как у них так беспилотники падают, что на земле никакого следа нет? вес шахида около 200кг. а на земле никаких следов. будто его туда просто положили.
ВСУ показали совершившие аварийную посадку новые реактивные "Герани" с термобарическим зарядом
Олег Редикорцев
15:12
Нет безвредной химии.
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
Олег Редикорцев
15:06
Да кому-то не до шуток с онкологией, да детям больным собирают смсками.😏
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем