В январе 2024 года при участии главы государства в Калининградской области запустили завод по выпуску пластин из монокристаллического кремния высокого качества.

За рекордно короткий срок в Калининградской области появился новый промышленный гигант, который обещает изменения в сфере возобновляемой энергетики не только в России, но и на территории всей Восточной Европы. Компания «Энкор» (EnCORE) подтверждает свое звание крупнейшего производителя оборудования для солнечных электростанций в регионе, готовясь вводить в эксплуатацию предприятие по производству фотоэлектрических преобразователей. Годовая мощность этого нового комплекса составит целый гигаватт, в основу которого легла отечественная гетероструктурная технология. Важнейшим аспектом этого проекта является его многогранный вклад в развитие региона и страны в целом. Строительство производственного объекта не только способствуют подвижке в «зеленой» энергетике, но и влияет на экономический и социальный аспекты. «Энкор» станет главным работодателем на востоке Калининградской области, что открывает новые возможности для жителей региона. Более того, благодаря проекту в Черняховске впервые за последние лет пятнадцать ведется жилищное строительство и начинают появляться социальные объекты. Не говоря уже о дополнительных отчислениях в бюджеты разного уровня, которые каждый год будут поступать в результате активного развития «Энкор» в регионе. Дочерняя компания холдинга «Реам менеджмент», будучи одним из главных налогоплательщиков, приносит огромную пользу экономике и финансовым возможностям государства.

Это отличная новость не только для Калининградской области, но и для всей России, которая, кстати, значительно отстает в развитии возобновляемой энергетики по сравнению с другими странами. По словам экспертов, доля ВИЭ в электроэнергетическом потреблении в России не превышает 1%, в то время как, например, в Китае и США она достигает более 10%. Но ситуация меняется, и Россия все больше обращает внимание на потенциал локализации своего производства ВИЭ.

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Крупное предприятие «Энкор» - это просто воплощение стратегических шагов. Внедрение собственных технологий и производство комплектующих для солнечных электростанций будут способствовать увеличению доли возобновляемых источников энергии в стране. Инвестиции в размере 30 млрд рублей и введение в эксплуатацию новых объектов станут мощным двигателем для развития «зеленой» энергетики в России.

Сегодня в стране уже работает около пятидесяти производственных компаний в сфере энергетики, которые являются локальными производителями оборудования и комплектующих. Промышленный комплекс «Энкор» со своим уникальным подходом и технологиями подтверждает, что Россия имеет все шансы улучшить ситуацию в области возобновляемых источников энергии и стать одним из лидеров на мировом рынке.

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Калининградский «Энкор» не только привносит новые возможности для региона, создавая новые рабочие места, обеспечивая жилищное строительство и развитие социальной инфраструктуры, но и вносит свой вклад в развитие страны в целом. Все это свидетельствует о глубоком понимании власти и бизнеса важности обновления российской энергетической системы, а также стремление локализовать производство и стать одним из ключевых игроков на мировой арене в сфере возобновляемых источников энергии.