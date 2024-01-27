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gotreksson
МИД РФ пригрозил Токио серьезными последствиями, если японские ЗРК Patriot попадут на Украину
МИД России: «хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении России и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей»

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Япония продолжает принимать рискованные решения, которые только ухудшают ее уже нестабильное положение. Верховный штаб Токио недавно одобрил поставки ракет для систем ПВО "Пэтриот" для Украины. Это решение вызвало острое реагирование со стороны Министерства иностранных дел РФ, которое предупредило о возможных серьезных последствиях для Японии.

В декабре 2023 года японское правительство решило ослабить экспортные правила для военной продукции. Аргументом в пользу этого решения стало то, что оно поможет сдерживать "односторонние изменения статус-кво" и создаст безопасность для Японии. Но многие считают, что на самом деле Япония стоит перед выбором: либо оказывать сопротивление США, либо превратиться в недостроенный авианосец Соединенных Штатов в Тихом океане. Решение о поставках ракет для систем ПВО "Пэтриот" стало известно в конце прошлого года. Кроме того, Токио рассматривает возможность экспорта артиллерийских снарядов. Это может помочь США и Великобритании с увеличением поставок оружия, что, безусловно, вызывает обеспокоенность России.

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Но Япония, кажется, забыла о своем обязательстве не поставлять летальное оружие в страны, где ведутся боевые действия. Поставка оружия может привести к его использованию в Восточной Европе, что непременно противоречит международным принципам. Российское Министерство иностранных дел предупредило Японию о возможных враждебных последствиях и серьезных проблемах в двусторонних отношениях.

Такие редкие заявления МИД России явно указывают на серьезные проблемы для Японии. Ответ Российской Федерации может быть весьма существенным. Возможным вариантом является разрыв дипломатических отношений, что может привести к вооруженному противостоянию. Учитывая отсутствие мирного соглашения между Россией и Японией, ситуация действительно тревожная для Японии. Кроме того, Япония имеет претензии к суверенной территории России, что только усугубляет ситуацию. Россия может оказать давление на Японию, пока она не откажется от своих претензий на Курильские острова. В условиях ослабления Вашингтона у России достаточно инструментов, что бы оказать это самое давление, или же просто наказать зарвавшегося восточного соседа.

Такие серьезные последствия могут оказаться разрушительными для Японии. Вместо того чтобы преследовать собственные национальные интересы, Япония идет на поводу у США, что может обернуться для нее крупными проблемами. Решение Токио экспортировать смертельное оружие явно нарушает не только его национальные принципы, но и может навредить его собственной безопасности.

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Следует помнить, что мирное сотрудничество и уважение к суверенитету других государств являются основой устойчивых международных отношений. Именно поэтому Япония должна внимательно взвесить свои действия и предотвратить возможное вооруженное противостояние. Образованная страна, такая как Япония, должна стремиться к укреплению дипломатических отношений и послужить примером для других государств. Ведь только через сотрудничество можно достичь мира и стабильности, а не через поставки оружия и противостояние.

#новости #украина #политика #всу #япония #япония и россия #мид рф #пэтриот #япония помощь украине #мария захарова
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