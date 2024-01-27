Группа компаний «Титан» в 2027 году планирует запустить завод по выпуску технического кремния мощностью 36 тыс. тонн, который необходим в отечественной радио- и микроэлектронике.

Группа компаний «Титан» ведет активную экспансию в отечественной промышленности, и ее последние проекты обещают изменить ландшафт нефтехимической отрасли в России. Компания планирует запустить несколько заводов, которые будут производить стратегически важные материалы для радио- и микроэлектроники, а также замещать импортную продукцию.

Одним из главных достижений компании будет новое производство по созданию технического кремния. Этот материал является неотъемлемой частью современной электроники, и его дефицит давно был замечен в российской индустрии. Завод в городе Верхняя Салда, Свердловской области будет иметь мощность более 35 тыс. тонн и значительно уменьшит зависимость от импорта. Вложения в этот проект составят более 14,5 млрд рублей, что свидетельствует о серьезном стремлении компании к развитию этой отрасли. Кроме этого, компания уже взяла на себя производство другого дефицита - силикагелей и силиказолей. В Дзержинске, Нижегородской области запущено строительство завода "Руссилика", который будет производить 12 тыс. тонн силикагелей и 6 тыс. тонн силиказолей в год. Эти материалы играют важную роль в индустрии строительных материалов и потребительских товаров, и их производство создается как импортозамещающее. Инвестиции в этот проект более 10 млрд рублей.

реклама

Компания также развивает глубиную переработку на "Титан-полимер" в Пскове. В следующем году запланирован запуск производства полиэтилентерефталата и полибутилентерефталата. Эти материалы позволят производить композиты с заданными свойствами и придают дополнительную гибкость в самых разных отраслях. Вложения в этот проект составят более 12 млрд рублей.

Компания также увеличивает производство полиизобутилена на площадке "Омского каучука". Производство, которое будет запущено в этом году, увеличит выпуск этого материала до 10 тыс. тонн в год. Объем вложений более - 1 млрд рублей.

ГК «Титан» - это не только производственные предприятия, но и агропромышленный комплекс, расположенный в Омской области. Здесь компания занимается созданием комбикормов, содержанием свиней и выпуском мясной продукции. Такой разносторонний подход позволяет компании находиться во многих отраслях, развивать собственное производство и обеспечивать сырьем различные отрасли и предприятия.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проводимые компанией проекты "возводят мосты" между отечественными производителями и новыми технологиями. Они позволяют заменить импортные компоненты на собственные, тем самым укрепляя независимость России в ключевых отраслях. Это даёт возможность не только экономического развития, но и повышения национальной безопасности. Вложения компании в различные проекты свидетельствуют о ее серьезном стремлении к инновациям и привлечению новых технологий в отечественную экономику. Все это делает «Титан» одним из ключевых игроков на рынке российской промышленности.