Носить на себе четыре слоя одежды и добиваться выплат от государства — единственное, что люди могут сделать, чтобы не замерзнуть насмерть.

Цены на отопление в Германии увеличиваются, оставляя жителей мерзнущими и вынужденными искать способы получения государственной поддержки. Большинство немцев теперь вынуждены одевать на себя целых четыре слоя одежды, чтобы хотя бы немного согреться. Это звучит как абсурд, но увы это так.

Одной из пострадавших стала Кристина Мюллер, пожилая дама, которая вынуждена платить огромные суммы за обогрев своего жилища. Каждый месяц она выкладывает €452 за отопление и €420 за аренду своего дома. Она одевает на себя четыре слоя одежды, чтобы справиться с холодом в своей квартире, где температура не поднимается выше 17 С°. Недавно Кристине пришел последний счет за отопление - €2848,79 дополнительных платежей и повышение ежемесячной платы до €452. Даже урезав потребление на 20%, она все равно должна платить значительно больше, чем раньше. Она справедливо называет это грабежом под дурацким предлогом энергокризиса.

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Мюллер не является исключением. Жители города Мюммельманнсберг столкнулись с той же проблемой. Герхард Бусторфф, почти 90-летний пожилой мужчина, вынужден платить €320 за отопление каждый месяц. Он говорит, что все деньги, которые он и его супруга накопили на старость, пришлось потратить на отопление.

Ян Борнеманн из консультационного центра для потребителей в Гамбурге отрицает прогнозы о дальнейшем росте цен на электроэнергию. Он утверждает, что цены достигли пика в 2022 году и с тех пор значительно снизились. Поставщик энергии Getec даже пообещал в два раза уменьшить свои цены к весне 2024 года.

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К сожалению, вплоть до февраля, госпожа Мюллер и другие жители Германии будут вынуждены платить в 4,65 раза больше за отопление, чем раньше. А господин Бусторфф теперь отапливает только ванную по утрам и гостиную с 16 до 22 часов. Это действительно печальная ситуация, когда пожилые люди вынуждены так сильно экономить на отоплении ради своего комфорта и выживания. Государство должно приложить все усилия, чтобы защитить своих престарелых граждан и предоставить им необходимую помощь в такие трудные времена.