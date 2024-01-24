Tesla намерена навязать конкуренцию китайскому BYD: запуск производства недорогого электромобиля планируют через год на заводе в Техасе.

Глава Tesla, Илон Маск, уже долгое время разжигает интерес у фанатов электромобилей и инвесторов своими обещаниями выпустить электромобиль на дешевой платформе нового поколения. И вот, наконец, появилась информация о новой модели - электрокаре Redwood, который, как говорят источники Reuters, будет компактным кроссовером.

Одним из ключевых преимуществ новой модели будет ее доступная цена - около 25 000 доларов, что позволит компании Маска конкурировать с дешевыми автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Это также ставит Tesla в ряд конкурентов с доступными по цене электрокарами других производителей, таких как китайская фирма BYD, которая активно выходит на американский рынок. На сегодняшний день самой дешевой моделью Tesla является седан Model 3, цена которого в США составляет $38,99 тыс. Но китайская BYD уже обогнала Tesla по количеству выпускаемых электромобилей в последнем квартале прошлого года.

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Ранее Маск обещал выпустить доступный электромобиль к 2020 году, но эти планы изменились. И вот сейчас идея создания недорогого электрокара вернулась в планы Маска, и первый Redwood должен увидеть свет уже летом 2025 года. Компания планирует производить 10 тысяч электрокаров Redwood еженедельно и выпустить две или более модели.

Несмотря на то, что электромобили имеют отличные перспективы в рамках энергетического перехода, отрасль постоянно сталкивается с проблемами, такими как дефицит металлов, необходимых для производства аккумуляторов, а также отсутствие достаточного количества зарядных станций на дорогах и другой инфраструктуры. Даже японский автогигант Toyota считает, что электромобили не являются наиболее перспективным направлением в сравнении с гибридными моделями и автомобилями на водороде.

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Однако же, несмотря на все сложности и сомнения, Tesla и Илон Маск продолжают вести мир в сторону более доступной и экологически чистой транспортной системы. И кто знает, возможно, электрокар Redwood окажется тем революционным шагом, который приведет к широкому принятию электромобилей во всем мире.