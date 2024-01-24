Vostok.Today: глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ Широков считает, что владеть большей частью жилья должны муниципалитеты, а не граждане.

"Нищие собственники" - ключевая проблема российского жилищно-коммунального хозяйства. Именно такое мнение высказал глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ, Андрей Широков, утверждая, что муниципалитеты должны владеть большей частью жилья, а не граждане.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ убежден, что россияне платят недостаточно за услуги ЖКХ. Он привел данные, считая, что средняя оплата составляет всего 25 рублей за квадратный метр, что слишком мало. Широков считает, что платежи должны быть минимум в 4 раза выше, чтобы обеспечить надлежащую финансовую поддержку системы ЖКХ. Он также считает, что приватизация жилья в России была ошибкой, приведшей к возникновению "миллионов нищих собственников". По его мнению, квартиры бедных граждан следует деприватизировать и передать муниципалитетам, а бывшие собственники должны стать арендаторами. Он считает, что муниципалитеты лучше справятся с управлением жильем, чем бедные граждане.

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Широков привел удручающие статистические данные о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в России. По его словам, более 40% магистральных труб нуждаются в срочной замене, а ветхие сети приводят к потерям тепла и воды. Он также указал на недостаточную оснащенность приборами учета тепла и воды, а также на то, что 22% населения, не имеет доступа к канализации. Что означает, большинство россиян живут в домах с устаревшей коммунальной инфраструктурой.

Но возникает вопрос о финансировании этих мер. Как муниципалитеты смогут обеспечить содержание того жилья, которое Широков предлагает деприватизировать. Передача жилья в Москве не вызывает сомнений, но что насчет городов, которые не имеют достаточных финансовых возможностей. Еще один вопрос - захотят ли граждане отказаться от своего собственного жилья, которое они могут передать наследникам.

При этом, многие россияне считают, что они переплачивают за ЖКХ, не получая должного качества услуг. Безусловно, требуется модернизация сфера ЖКХ, но источников финансирования пока явно недостаточно.

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В любом случае, данное предложение главы комитета Торгово-промышленной палаты РФ вызывает много вопросов и требует дополнительного обсуждения с учетом интересов граждан и законности принятия данных решений.