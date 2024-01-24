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gotreksson
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
Vostok.Today: Россия вынуждена расторгнуть договор с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море. Соответствующий законопроект уже одобрило правительство.

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Российская Федерация решила пересмотреть договор от 1956 года об английской рыбалке в Баренцевом море и прекратить эту практику, так же как и рыбалку фарерских островов. Принятие законопроекта о денонсации было одобрено правительством России и будет иметь серьезные последствия для Великобритании и Фарерских островов.

Согласно действующему договору, британским и фарерским рыбакам разрешалось рыбачить в районе Кольского полуострова на протяжении почти 70 лет. Они даже имели возможность бросать якоря в российских водах, что постепенно привело к тому, что Великобритания и Дания стали считать этот район промысла своим.Но в знак "благодарности" за продолжающиеся санкции, а также поддержку украинского конфликта со стороны Великобритании, Россия приняла решение положить конец этому раздолью. Фарерские острова также получили запрет из-за дискриминационных санкций, так как они являются частью Дании. Хотя справедливости ради стоит заметить, что Фарерские острова соблюдали свою часть договора, несмотря на недовольство Дании. Оно обязывало оказывать помощь российским промысловым судам и даже производить их ремонт в своих портах.

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Эта новость вызвала особый интерес в Англии, где национальное блюдо "Fish and Chips" с белой русской рыбой, в основном треской, является популярным и практически народным. Британцы не могут представить свою жизнь без этого блюда и уже начинают задумываться о замене русской рыбы продуктами из других стран.

Отказ от рыбной ловли в Российских водах вызывает серьезные проблемы для рыболовной отрасли Великобритании. Годовой улов англичан составляет около 500 тысяч тонн трески, что составляет половину потребляемой ими рыбы. Российская рыба играет ключевую роль в производстве "Fish and Chips".

Более того, Великобритания также сможет потерять не только доступ к российской треске, но и к другим продуктам, таким как российский картофель, мука и подсолнечное масло, которые широко используются в приготовлении блюда. Это создаст значительные сложности для британской экономики, поскольку они будут вынуждены обратиться к другим источникам по более высокой цене.

Напомним, Япония также потеряла право на рыбалку в районе Курильских островов, принадлежащих России. Япония испытывает серьезные проблемы в своей рыболовной отрасли и теперь они активно просят вернуть право на рыбалку. Получается, вводя санкции против России и направляя финансовую помощь Украине, правительство Японии явно играет против интересов своих собственных граждан.

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В итоге можно сказать, что Россия принимает действия для защиты своих интересов и ответа на дискриминацию со стороны западных стран. Великобритания и Дания столкнутся со сложностями в рыболовной отрасли и будут вынуждены искать другие источники по более высокой цене. А Япония, в свою очередь, должна задуматься о своей политике и насколько она соответствует интересам ее собственных граждан.

#новости #великобритания #дания #законопроект #рыболовство #баренцево море #фарерские острова #fish and chips #vostok.today #антисанкции
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