В Северске (Томская область) начался монтаж первой в мире реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300.

В Северске, небольшом городе Томской области, стартовал уникальный проект по монтажу первой на планете реакторной установки нового поколения. Реактор, названный БРЕСТ-ОД-300, работает на быстрых нейтронах и использует свинцовый теплоноситель. Этот инновационный подход отличается от привычных водяных реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР и предлагает новые возможности безопасности.

Одной из ключевых особенностей нового реактора БРЕСТ является его способность обеспечивать естественную безопасность. В случае аварийных ситуаций, свинцовый теплоноситель может сам стать радиационной защитой и предотвратить распространение потенциально опасных веществ. Что означает, что БРЕСТ может предложить более безопасное решение для атомной энергетики. Кроме реактора, проект в Северске также включает комплекс по производству смешанного уран-плутониевого нитридного топлива и модуль переработки использованного ядерного топлива. Новая установка не только будет работать на инновационной технологии, но и будет способна эффективно использовать ограниченные запасы урана и справляться с обработкой облученного ядерного топлива.

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Этот проект также может решить другую важную проблему, стоящую перед атомной энергетикой – утилизацию радиоактивных отходов. Реактор БРЕСТ способен безопасно утилизировать самые опасные радиоактивные отходы, такие как «минорные актиноиды». Это открытие знаменует новую эру в области утилизации радиоактивных материалов и делает атомную энергетику более экологически чистой.

Специалисты компании «Росатом» утверждают, что новая реакторная технология четвертого поколения, включая БРЕСТ, БН-600 и БН-800, может решить две главные проблемы современной атомной энергетики. Во-первых, она обеспечивает эффективное использование ограниченных запасов урана. Во-вторых, она предлагает решение для переработки облученного ядерного топлива, что является одной из самых проблемных областей в атомной энергетике.

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Строительство реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 – это важный шаг в развитии атомной энергетики и одна из первых попыток использовать новую технологию на практике. Ожидается, что успешное завершение проекта в Северске привлечет внимание мирового сообщества к этому инновационному решению и откроет новые перспективы для будущего энергетического развития.