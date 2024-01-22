Банк России опубликовал статистику внешнего сектора. Общий объем внешнего долга на данный момент примерно равен объему замороженных ЗВР России.

Недавно Банк России представил статистические данные внешнего сектора, и в ней есть несколько интересных данных, о которых стоит упомянуть. Особое внимание следует уделить торговому балансу и счету текущих операций. По обоим показателям у России наблюдается значительный положительный баланс - 118,3 и 50,2 млрд долларов соответственно. В теории, эти сильные показатели должны обеспечивать стабильность национальной валюты.

Даже если мы говорим о так называемом "плавающем" курсе, то главным фактором его формирования является баланс входящих и исходящих валютных потоков. С точки зрения этого принципа, экспорт вполне покрывает импорт, а счет текущих операций приносит нам 50 млрд долларов в год. В прошлом году, когда рубль сильно девальвировался, глава Центрального банка заявила, что основной причиной ослабления рубля было резкое сокращение положительного сальдо торгового баланса: "В условиях, когда мы ввели меры по ограничению движения капитала, курс в большей степени, чем раньше, определяется состоянием торгового баланса. Сейчас происходит сокращение сальдо текущего счета — цены наших экспортных товаров снизились, а импорт активно восстанавливается, даже более активно, чем мы ожидали. В результате сужается текущий счет, и это влияет на движение курса." Этот комментарий Набиуллиной был сделан 15 июня прошлого года. Неизвестно, на какие именно ограничения по движению валюты она намекала, но основные из них были сняты летом 2022 года. Несколько месяцев назад вернулось правило обязательной продажи и репатриации валютной выручки. Есть и другие ограничения, например, запрет на выплату дивидендов, купонов и процентов по депозитам в пользу нерезидентов из недружественных государств. Деньги, полученные от этих операций, поступают на счета, которые замораживаются в России.

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Данные показатели торгового баланса и счета текущих операций все равно остаются сильными. Хотя они немного меньше, чем в 2022 году, нужно учитывать, что в прошлом году было несколько аномальных факторов, таких как высокие цены на углеводороды и резкое сокращение импорта. В любом случае, у нас сохраняется сильный положительный баланс во внешнеторговых операциях, поэтому теоретически не должно быть дефицита валюты. Однако, искусственный дефицит все же сформировался на рынке.

Теперь взглянем на другую цифру - внешний долг России на конец 2023 года составил 326,6 млрд долларов, что на 57 млрд меньше, чем годом ранее. Следует отметить, что речь идет как о государственном, так и о корпоративном долге. В отношении государственного долга практически не происходит платежей кредиторам из недружественных государств (деньги остаются замороженными на счетах в рублях), в то время как корпоративные займы финансовые власти погашают. Возникает вопрос - зачем. Платежи идут тем, кто не выполнил свои обязательства перед нашей страной.

Конечно, финансовые власти (Центральный банк и Министерство финансов) могут запретить проведение таких платежей. Формально российские компании будут погашать внешний долг, но платежи будут осуществляться в рублях на счета типа "С", так же как и в случае с государственным внешним долгом. Внешний долг преимущественно номинирован в долларах и евро. Когда компаниям требуется выпустить очередной транш, на валютном рынке искусственно возникает дефицит валюты, что стало одной из основных причин девальвации.

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Количество внешнего долга в настоящее время примерно равно замороженным золотовалютным резервам России. Соответственно, эта сумма может выступать как своеобразная "страховка", если на Западе примут решение о конфискации наших резервов. Но действия (или, точнее, бездействие) финансовых властей приводят к тому, что платежи по внешнему долгу направляются на Запад, а его общий объем продолжает сокращаться.