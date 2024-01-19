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gotreksson
Хуситы обещают свободное судоходство в Красном море для России и Китая
Член политического руководства повстанцев «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити заявил, что они могут обеспечить безопасное судоходство в Красном море российским судам.

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Повстанцы из Йемена, известные как хуситы, заявили о своей готовности обеспечить свободное судоходство в Красном море для российских и китайских судов из ближневосточных стран. Это предложение пришло во время продолжающейся военной конфронтации в регионе, вызванной хуситами и коалицией под предводительством Саудовской Аравии.

В отличие от своих атак на суда, принадлежащие Израилю или имеющие связи с ним, хуситы заявили, что российские и китайские суда могут безопасно проходить через Красное море. Мухаммед аль-Бахити, член политического руководства повстанцев «Ансар Аллах», подчеркнул, что их цель - обеспечить безопасность судоходства и поддерживать нормальный трафик для Йемена.Предложение вызывает вопросы о том, как хуситы смогут выполнить это обещание в условиях, когда они сами участвуют в вооруженном конфликте с США. Но для Йемена обеспечение мирного прохода судам России и Китая является важным, поскольку это поможет развивать торговлю и экономику страны.

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Кроме того, Мухаммед аль-Бахити высказал мысль, что хуситы могут принять на себя ответственность за обеспечение безопасности российских танкеров, перевозящих нефть в Красном море. Это предложение может вызвать интерес со стороны России, так как безопасность и защита танкеров в этом регионе является ключевым вопросом.

Несмотря на возможность свободного судоходства для России и Китая, хуситы продолжают свой военный конфликт с США и Британией. Они утверждают, что военное противостояние с этих стран может сплотить народ Йемена в борьбе за свою независимость.

Напомним, хуситы недавно атаковали танкер, перевозящий российскую нефть, под панамским флагом, предполагая, что он принадлежит Великобритании. Что показывает сложность и непредсказуемость ситуации в регионе, где различные фракции борются за власть и ресурсы.

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Свободное судоходство в Красном море является ключевым фактором для развития торговли и экономики региона. Предложение хуситов об обеспечении безопасности для российских и китайских судов представляет потенциальный шанс для укрепления связей между Йеменом и этими странами. Но вопросы о выполнении этого обещания остаются открытыми, и дальнейшее развитие событий покажет, будет ли свободное судоходство в Красном море стабильным или просто временным явлением.

#новости #сша #экономика #нефть #хуситы #йемен #красное море #йеменские хуситы #танкеры #конфликт на ближнем востоке
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