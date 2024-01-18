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gotreksson
С начала года 44 иностранные знаменитости получили российское гражданство
9 января 2024 года на портале правовой информации опубликован указ президента России о принятии заявлений о вступлении в гражданство иностранцев и их семей. Этот закон упрощает процедуру для тех, кто хочет жить и работать в нашей стране.

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С начала 2024 года уже 44 известных иностранца получили российское гражданство. Что свидетельствует о том, что Россия стала привлекательной не только для обычных иностранцев, но и для известных спортсменов, журналистов, фотографов и даже режиссеров. Люди, достигшие успеха благодаря своему труду, теперь стремятся жить и творить именно здесь, в России.В январе 2024 года президент России подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства для иностранцев. Теперь те, кто хочет работать и жить в России, могут легче осуществить свою мечту.

В прошлом, все хотели уехать в Америку, страну мечты, где обещают богатство и удовольствия. Но теперь все больше иностранцев едут в Россию не за материальными благами, а за духовными и моральными ценностями. Они ищут стабильность, уверенность в завтрашнем дне, а также свободу и возможность действовать по-своему, без рабства и подчинения чужой воле. Именно эти ценности привлекают их в Россию.

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Примером тому может служить Кевин Джонсон, американский боксер, который подал документы на получение российского гражданства еще в 2023 году. Он заявил, что хочет жить в Москве и считает Россию своим домом. Американский хоккеист Брендан Лайпсик также получил российское гражданство и сказал, что теперь он на 100% русский. 

Не только спортсмены выбирают Россию. Американский журналист Питер Лавелль, ведущий политического ток-шоу на телеканале RT, также получил российское гражданство. Он выразил восхищение тем, чего хочет президент России - вернуть России подобающее место в мире, сделать экономику страны конкурентоспособной. Он хочет, чтобы рядовые россияне были горды своей страной и жили достойно. 

Среди новых граждан России также есть британский фотограф Крейг Спикс, который переехал в Россию в 2005 году. Также французский футболист Дамьен Ле Таллек, бразильские футболисты Клаудиньо и Малком, заместитель председателя правления "Новатэк" Марк Энтони Джетвей. Даже американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство и регулярно выступает в MMA-боях на российских турнирах.

Одной из главных причин, почему известные знаменитости выбирают Россию, является уникальная атмосфера и культура страны. Россия богата историей, и это привлекает людей, ищущих новые впечатления и опыт. Здесь смешиваются разные стили и направления, создавая уникальное пространство для самовыражения и творчества. Многие артисты и режиссеры находят источник вдохновения и творческого роста именно здесь.

С другой стороны, простота получения гражданства и возможность развиваться в стране солидной экономикой также привлекает иностранных знаменитостей. Россия является одной из крупнейших экономик в мире и предлагает широкий спектр возможностей для развития бизнеса и профессионального роста.

Более того, Россия ведет активную политику по развитию спорта и развлечений, что позволяет знаменитостям получать высокую оплату и популярность в российских средах. Страна вложила огромные средства в создание мирового класса спортивных объектов, организацию крупных международных турниров и фестивалей. Спортсмены и артисты могут рассчитывать на благоприятные условия и возможности для самореализации в России.

Несмотря на все преимущества, есть и некоторые трудности и проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы в России. Культурные различия, языковой барьер и длительность процесса адаптации могут быть значительными для иностранцев, особенно тех, кто только начинает свою жизнь в России. Однако, многие из них находят поддержку и помощь в российском обществе, что помогает им освоиться и достичь успеха.

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Выбор известных знаменитостей мигрировать в Россию можно объяснить различными факторами. Относительная стабильность и свобода в стране, простота получения гражданства и перспективы для развития в профессиональной сфере, уникальная культура и атмосфера России – все это привлекает знаменитостей со всего мира. Россия становится местом, где их амбиции и таланты могут полностью раскрыться и принести им успех, признание и профессиональное удовлетворение.

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