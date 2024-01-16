Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Российская экономика стала первой экономикой Европы
Российская Федерация заняла пятую строчку в списке десяти крупнейших мировых экономик с учетом паритета покупательной способности (ППС) по итогам 2012 года, с показателем в $3,4 триллионa, следует из рейтинга Всемирного банка.

реклама

Российская экономика продолжает демонстрировать неутомимый рост, тогда как Германия, неудачно вовлеченная в состязание с Россией, начинает отставать. Недавние отчеты Всемирного банка подтверждают, что Россия обошла Германию, став первой экономикой Европы и уверенно стремится опередить даже Японию.Прошлое десятилетие у России и Германии было полным перипетий. В 2012 году Россия опередила Германию, заняв 5-е место в рейтинге ВВП по ППС (паритету покупательной способности). Однако в последующие годы Германия восстановила свои позиции, а Россия казалась от нее отстала навсегда. Но чудо случилось в 2022 году, когда Россия вернулась на 5-ю строчку рейтинга, обойдя Германию с приличным отрывом. Теперь РФ имеет ВВП в размере 5,51 трлн долларов, в то время как у Германии этот показатель составляет 5,011 трлн. 

Очевидно, что скрывать реальное положение дел в экономике уже бесполезно. Возможно, раньше это было целесообразно для поддержания определенного имиджа, но сейчас становится все яснее, что Россия опережает многие развитые страны, включая Японию. Не стоит забывать о том, что Запад создал определенные механизмы, чтобы "слегка приукрасить" свой ВВП, включая неправильные подсчеты и финансовые ухищрения. Но похоже, что все это подходит к своему логическому концу.

реклама

Не исключено, что в ближайшее время Всемирный банк признает Россию еще более мощной экономической державой. Может быть, в следующем году мы увидим, как Россия поднимается на 4-е место в этом престижном рейтинге. Ситуация только улучшается, и ожидается, что рост экономики в текущем году составит около 1,3%.

В то время как Россия стремительно развивается, японская экономика испытывает серьезные трудности и стагнацию. Вполне логично предположить, что рано или поздно Япония сдаст свои позиции и уступит место России. Однако следует быть готовыми к тому, что Всемирный банк будет тянуть время, чтобы отложить неминуемое. Ведь сложно отказаться от привычек и преувеличения цифр, когда именно этим рейтинги занимаются.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Россия продолжает свое триумфальное шествие в мировую экономику, и все больше стран осознают ее потенциал и влияние. Ее успехи не ограничиваются только Европой, и на фоне слабой японской экономики Россия может стать новым главным игроком на мировой арене.

#новости #россия #финансы #экономика #германия #япония #экономика германии #экономика в россии #всемирный банк #экономика и финансы
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
6
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
10
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
1
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
1
Китайский юань и индийские рупии спасли рынок электроники РФ и позволили избежать дефицита
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Астрономы обнаружили планету размером с Землю, наполовину состоящую из лавы
+
ОАК запатентовала искажающую окраску для истребителя Су-75, скрывающую его принадлежность
+
One UI 6.1 позволит изменять виджет часов на экране блокировки без ограничений
1
В СВО прибыли сотни ударных дронов-бомбардировщиков «Инферно», использующих тактику ковровых ударов
2
Россия использовала "умные бомбы" при штурме позиций украинской армии в Авдеевке
1
Киев использует аэродром Молдавии для получения военных грузов
+
Ученые говорят, что Луна вступила в новую эпоху
+
Минцифры Украины предложил украинцам собирать FPV-дроны дома и поставлять их ВСУ
+
Мексиканский ритейлер выставил на продажу Galaxy S24 с указанием цены
+
У новых российских беспилотников есть два больших преимущества для победы в СВО
+
Новое исследование раскрыло жизненно важный процесс создания уникального типа лунных пород
+
Samsung Galaxy S21, S22 и S23 получили новый патч безопасности
1

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
134
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
27
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
66
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
25
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
12
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
2
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
49

Сейчас обсуждают

beltar
19:19
Потому что с таким процессором тебе и 2060S будет слишком.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Obscury
19:18
В этот раз точно гомосексуалисты из Европы замерзнут? Обещаете? Ой, уже 16 января, а хранилища полны. Ну ладно, вот в следующем году обязательно замерзнут и на коленях приползут.
Microsoft представляет доступный модуль искусственного интеллекта для обычных пользователей
Waramagedon
19:18
На душу населения считать - полная лажа - среднестатистический немец нынче обнищал и ВВП страны ему никак не помог.
Исследование: Каннабис не связан с улучшением лечения опиоидной зависимости
Dmitriy81
19:17
Видеокарты интел дх9 не поддерживают
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Хачик Мнацаканян
19:17
ц1ог маж до хьа
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Шитаке Бан
19:16
أنا باديشا الخاص بك، وأنت القرف
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Блейд
19:14
Параша здесь только одна, Это ты
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Хачик Мнацаканян
19:13
Кхахьп Кег
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Хачик Мнацаканян
19:13
ХIо хума яц, хIо газ ю
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Блейд
19:13
Боярышник угомонись
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем