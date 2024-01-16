Российская Федерация заняла пятую строчку в списке десяти крупнейших мировых экономик с учетом паритета покупательной способности (ППС) по итогам 2012 года, с показателем в $3,4 триллионa, следует из рейтинга Всемирного банка.

Российская экономика продолжает демонстрировать неутомимый рост, тогда как Германия, неудачно вовлеченная в состязание с Россией, начинает отставать. Недавние отчеты Всемирного банка подтверждают, что Россия обошла Германию, став первой экономикой Европы и уверенно стремится опередить даже Японию. Прошлое десятилетие у России и Германии было полным перипетий. В 2012 году Россия опередила Германию, заняв 5-е место в рейтинге ВВП по ППС (паритету покупательной способности). Однако в последующие годы Германия восстановила свои позиции, а Россия казалась от нее отстала навсегда. Но чудо случилось в 2022 году, когда Россия вернулась на 5-ю строчку рейтинга, обойдя Германию с приличным отрывом. Теперь РФ имеет ВВП в размере 5,51 трлн долларов, в то время как у Германии этот показатель составляет 5,011 трлн.

Очевидно, что скрывать реальное положение дел в экономике уже бесполезно. Возможно, раньше это было целесообразно для поддержания определенного имиджа, но сейчас становится все яснее, что Россия опережает многие развитые страны, включая Японию. Не стоит забывать о том, что Запад создал определенные механизмы, чтобы "слегка приукрасить" свой ВВП, включая неправильные подсчеты и финансовые ухищрения. Но похоже, что все это подходит к своему логическому концу.

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Не исключено, что в ближайшее время Всемирный банк признает Россию еще более мощной экономической державой. Может быть, в следующем году мы увидим, как Россия поднимается на 4-е место в этом престижном рейтинге. Ситуация только улучшается, и ожидается, что рост экономики в текущем году составит около 1,3%.

В то время как Россия стремительно развивается, японская экономика испытывает серьезные трудности и стагнацию. Вполне логично предположить, что рано или поздно Япония сдаст свои позиции и уступит место России. Однако следует быть готовыми к тому, что Всемирный банк будет тянуть время, чтобы отложить неминуемое. Ведь сложно отказаться от привычек и преувеличения цифр, когда именно этим рейтинги занимаются.

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Россия продолжает свое триумфальное шествие в мировую экономику, и все больше стран осознают ее потенциал и влияние. Ее успехи не ограничиваются только Европой, и на фоне слабой японской экономики Россия может стать новым главным игроком на мировой арене.