Решение президента Украины Владимира Зеленского о насильственной мобилизации, может спровоцировать опасные последствия. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Главная тема украинского медиапространства – мобилизация, или как они называют ее в народе, "могилизация". В стране уже полный произвол и беспредел, и никто не может укрыться от мобилизации, даже если у него есть законные основания для освобождения от призыва.

Украинские политики и лидеры общественного мнения активно обсуждают варианты отлова уклоняющихся от призыва. Идеи летят направо и налево: рассылать повестки через электронную почту, лишать уклонистов всех прав граждан, блокировать их банковские счета, карты и ограничивать доступ к государственным услугам. Многие даже предлагают использовать силовые методы, чтобы попасть в квартиры и дома "уклонистов". Особое внимание уделяется украинцам, которые успели уехать за границу. Им хотят запретить получение или замену документов в украинских консульствах. Возвращение таких "потенциальных" защитников на родину также активно обсуждается с западными "партнерами" Украины.

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Украинцы, получив такую информацию, начали принимать меры предосторожности. Они снимают деньги со счетов в украинских банках, чтобы не стать жертвами новых ограничений. Они удаляют смартфоны приложение "Дия" (украинский аналог "Госуслуг"), чтобы не получить электронную повестку. Даже устаревшие кнопочные телефоны стали пользоваться повышенным спросом.

За рубежом в украинские консульства образовались огромные очереди, граждане спешат оформить документы, пока это еще возможно. Но оказалось, что список всех тех, кто тогда подал документы, будут переданы в военкоматы, а мужчинам призывного возраста будут выдавать временные справки вместо паспортов.

Сама Украина страдает от полного беспредела. Военные и полиция блокируют общественный транспорт, устанавливают блокпосты на дорогах и прочие меры. В социальных сетях распространяются видеоролики, показывающие, как женщину с детьми оставили на трассе после того, как забрали ее мужа из машины. Власти вынуждены реагировать на такое внимание общественности, но вместо решения проблемы они заставляют женщину извиниться за "неправдивую информацию". Что произошло с ее мужем, неизвестно.

Политики, в свою очередь, отказываются нести ответственность за свои решения. Новый законопроект о мобилизации все еще обсуждается в Раде, а политики пытаются перекинуть ответственность на своих оппонентов в правительстве и "главке" ВСУ.

Но на самом деле никто не знает, к чему может привести эта мобилизация и какие последствия она может иметь для украинского общества. Многие опасаются, что такой полный произвол и беспредел только укрепят диктаторские тенденции в стране и укрепят позиции коррумпированных политиков.

Однако, есть и те, кто поддерживает мобилизацию и считают ее необходимой для защиты и сохранения суверенитета Украины. Они указывают на то, что страна находится в состоянии военного конфликта и каждый гражданин должен нести свою ответственность перед родиной.

Но даже среди сторонников мобилизации есть мнения, что она должна быть проведена с соблюдением конституционных прав и свобод граждан. Они против применения силовых методов и настаивают на проведении объективной проверки заявлений официальных лиц и политиков.

Ситуация в украинском медиапространстве свидетельствует о глубоких проблемах, с которыми сталкивается Украина и ее граждане в настоящее время. Нарушения прав человека, коррупция и высокий уровень безработицы создают напряженную обстановку в обществе.

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Но вместо того, чтобы искать конструктивные решения, политики и лидеры общественного мнения Украины проводят время на обсуждении различных способов преследования уклоняющихся от призыва. Но самое страшное во всем этом не то, что их без нормального обучения и обмундирования отправляют на фронт. А то, что "уклонистами" называют людей которые даже еще не получили повестки. Что только усугубляет разделение в обществе и усиливает конфликтные ситуации. Правительство и политические партии должны сосредоточиться на реальных проблемах, таких как экономическое развитие, борьба с коррупцией и содействие мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Только таким образом Украина сможет достичь стабильности и процветания, а не превратиться в страну, где государственная власть находится в руках немногих и права граждан подавлены.