Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Петербурге сгорел склад Wildberries, сотрудники склада склоняются к версии поджога
Сгорел гигантский склад Wildberries в Шушарах, Санкт-Петербурге, ставший одним из крупнейших объектов компании. Площадь склада составляла около 100 тыс. м2. Огонь был такой мощи, что дым от него видели не только жители Петербурга, но и пассажиры самолетов, летевших над районом

реклама

Ночью, в одном из самых крупных складов в Шушарах, Санкт-Петербурге, произошел огромный пожар, который перерос в настоящую катастрофу для компании Wildberries. Склад, занимающий площадь около 100 тыс. квадратных метров, был полностью уничтожен огнем.

Сообщается, что пожар начался в сортировочном цехе первого блока склада и быстро распространялся с огромной скоростью. Очевидцы панически снимали пожар на свои телефоны и комментировали происходящее сокрушительными словами, описывая происходящее как "полчаса и нет склада". 

реклама

Пожар был настолько сильным, что дым от него был виден не только жителям самого Санкт-Петербурга, но и пассажирам находившихся в небе самолетов. В результате борьбы с огнем экстренные службы смогли локализовать пожар лишь на площади 70 тыс. квадратных метров.

Правоохранительные органы и сотрудники распределительного центра склоняются к версии поджога. Существует предположение, что пожар может быть связан с массовой дракой, произошедшей несколько дней ранее возле склада, в которой пострадал мигрант. Проводится расследование, и уже возбуждено уголовное дело в отношении задержанного подозреваемого.

Катастрофа на складе оказалась серьезной не только для компании Wildberries, но и для всей логистической сети, связанной с ней. Распределительный центр, в который было вложено около 3 миллиардов рублей, был одним из крупнейших объектов компании. Руководство компании уже приняло решение о возврате средств покупателям за уничтоженные товары и обещало компенсацию продавцам.

Но самым тревожным фактом остается исчезновение одного человека во время пожара. Евгения, сотрудника склада, последний раз которого видели перед возгоранием, сейчас не могут найти. Поиски продолжаются, но на данный момент его местонахождение неизвестно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если подтвердится версия о поджоге мигрантами, то это станет еще одним поводом для ужесточения миграционной политики. Власти могут взяться за серьезное рассмотрение вопросов безопасности страны при нахождении мигрантов на ее территории. Ситуация, когда посторонние люди решают поджечь склад, где находится более 1 тыс. человек, вызывает серьезные опасения о будущем.

#новости #пожар #санкт-петербург #мигранты #мчс #компенсация #уголовное дело #склад #санктпетербург #шушары
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ТАСС: Для Китая российский рынок становится ключевым
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
24
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
4
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
14
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
15
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
+
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
6
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
5
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
3
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
2
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
1
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
3
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
132
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
170
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
124
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
35
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
48
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
40
ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
8

Сейчас обсуждают

inchaos75
16:28
А какой смысл играет UHBR, кроме циферок? Монитор свое разрешение поддерживает с указанной частотой обновления? Поддерживает. Кто в UHBR играет?
AORUS представила первый в мире игровой OLED-монитор с DisplayPort 2.1 и UHBR20
Immortal_X
16:26
в том году ягодки подожгли озон, в этом году озон поджог ягодки
В Петербурге сгорел склад Wildberries, сотрудники склада склоняются к версии поджога
Подарочек
16:21
"логик", а это что тогда?
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
REALpredatoR
16:21
Главное что у нас в городе холодно и тихо :)
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
Подарочек
16:20
Ну так получается это ЕС, шантажирует страны, да? Не проведёте реформы которые мы хотим — дулю вам, а не деньги. Ну и нахрена такое нужно?
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Za9c
16:17
Дисней со своей повесточкой уже всех задрали. Пихают пидоров и лесбух в детские мультики, извращают базовые сказки и истории под современный лад добанутых на голову. В итоге все франшизы у них в жопе,...
Корпорация Disney планирует сократить 20% персонала Pixar - фильмы не окупаются, штат раздут
Подарочек
16:15
Продолжай, раз начал унижаться
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Блейд
16:14
Нищ позавидуй
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Подарочек
16:13
Так-то оно так. Только вот в чём дело, я уже описал постом выше. А почему у китайцев не прокатит, они же очень любят копировать всё и вся. В данном случае на лицо подражание израилю. У евреев прокатил...
Член компартии Китая является вторым по величине иностранным владельцем земель в США
Михаил Иванович
16:12
Где сходство? Я написал, что у члена ЕС есть возможность добровольно покинуть его, ты же совсем наоборот написал
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем