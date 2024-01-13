Сгорел гигантский склад Wildberries в Шушарах, Санкт-Петербурге, ставший одним из крупнейших объектов компании. Площадь склада составляла около 100 тыс. м2. Огонь был такой мощи, что дым от него видели не только жители Петербурга, но и пассажиры самолетов, летевших над районом

Ночью, в одном из самых крупных складов в Шушарах, Санкт-Петербурге, произошел огромный пожар, который перерос в настоящую катастрофу для компании Wildberries. Склад, занимающий площадь около 100 тыс. квадратных метров, был полностью уничтожен огнем.

Сообщается, что пожар начался в сортировочном цехе первого блока склада и быстро распространялся с огромной скоростью. Очевидцы панически снимали пожар на свои телефоны и комментировали происходящее сокрушительными словами, описывая происходящее как "полчаса и нет склада".

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Пожар был настолько сильным, что дым от него был виден не только жителям самого Санкт-Петербурга, но и пассажирам находившихся в небе самолетов. В результате борьбы с огнем экстренные службы смогли локализовать пожар лишь на площади 70 тыс. квадратных метров.

Правоохранительные органы и сотрудники распределительного центра склоняются к версии поджога. Существует предположение, что пожар может быть связан с массовой дракой, произошедшей несколько дней ранее возле склада, в которой пострадал мигрант. Проводится расследование, и уже возбуждено уголовное дело в отношении задержанного подозреваемого.

Катастрофа на складе оказалась серьезной не только для компании Wildberries, но и для всей логистической сети, связанной с ней. Распределительный центр, в который было вложено около 3 миллиардов рублей, был одним из крупнейших объектов компании. Руководство компании уже приняло решение о возврате средств покупателям за уничтоженные товары и обещало компенсацию продавцам.

Но самым тревожным фактом остается исчезновение одного человека во время пожара. Евгения, сотрудника склада, последний раз которого видели перед возгоранием, сейчас не могут найти. Поиски продолжаются, но на данный момент его местонахождение неизвестно.

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Если подтвердится версия о поджоге мигрантами, то это станет еще одним поводом для ужесточения миграционной политики. Власти могут взяться за серьезное рассмотрение вопросов безопасности страны при нахождении мигрантов на ее территории. Ситуация, когда посторонние люди решают поджечь склад, где находится более 1 тыс. человек, вызывает серьезные опасения о будущем.