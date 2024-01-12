В столице появится небоскреб, название которого вдохновлено деятельностью легендарного академика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Москомархитектура утвердила проект многофункционального жилого комплекса в 1-м Красногвардейском проезде. Архитекторы бюро СПИЧ спроектировали башню с запоминающимся силуэтом и ярким фасадным решением, выделяющим ее на фоне других небоскребов.

На территории ММДЦ «Москва-Сити» скоро появится уникальное жилое здание — небоскреб, который будет иметь 85 этажей и по высоте достигнет 340 метров. Впечатляющая высота позволит ему занять место в TOP-5 общероссийского рейтинга, опередив на этом показателе даже знаменитую башню «Меркурий».

Проект здания получил название «Дом Дау» в честь знаменитого советского ученого, Льва Давидовича Ландау, лауреата Нобелевской премии по физике. Но его уникальность не заключается только в высоте. Фасады небоскреба будут менять свой внешний вид в зависимости от погоды и времени суток - с одного ракурса он будет напоминать традиционный шпиль, а с другого - ступенчатую структуру, похожую на волну. Такое решение добавит зданию особого очарования и сделает его заметным уже издалека. Главный архитектор города, Сергей Кузнецов, сравнивает эту интересную деталь с нью-йоркской «Стейнвей» - зданием на улице 111 West 57th Street.

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Но «Дом Дау» не только внешне привлекателен, он также обещает быть местом, где жильцы найдут все необходимое для комфортной жизни. Внутри здания будут расположены офисы, торговые площадки и различные заведения общепита. Также будет создан досуговый центр для детей, чтобы малыши могли провести время с пользой и увлечением. На крыше трехэтажного стилобата будет создан внутренний двор с зеленым садом, где можно будет заниматься йогой или уличной гимнастикой.

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Строительство «Дома Дау» будет осуществляться по монолитно-каркасной технологии, а за проект будет отвечать компания «Сумма элементов». Эта компания уже завершает строительство премиального бизнес-центра класса А — МФЗ «Эйлер», который также расположен в Москва-Сити. Финансовым партнером проекта является Capital Group, одна из крупнейших девелоперских компаний страны. Это гарантирует высокое качество и успешную реализацию проекта. Создание «Дома Дау» в ММДЦ «Москва-Сити» является важным шагом в развитии делового центра столицы. Он прекрасно впишется в архитектурный ландшафт области и добавит своего рода карнавальный элемент в собрание небоскребов этого района. Вместе с другими высотными строениями, такими как «Федерация», «Охотный Ряд-2» и «Исеть», «Дом Дау» будет являться неотъемлемой частью и символом ММДЦ «Москва-Сити».