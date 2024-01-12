ТАСС: В данный момент под Красноярском строится крупнейший [в РФ] завод, общей площадью 40 тыс. кв. метров, где будет запушено восемь новых автоматизированных линий. Производство будет выпускать 530 тыс. тонн продукции в год. Это позволит нам заменить импортные напитки на продукцию собственного производства.

В 2023 году Россия сделала большой шаг в направлении развития отечественного производства, запустив более 175 современных заводов. Это на 30% больше, чем предыдущим годом. Но что еще более важно - часть этих заводов была открыта в отдаленных регионах, способствуя развитию новой инфраструктуры.

Один из главных приоритетов этих проектов - снизить зависимость от импорта. Автомобилестроение, информационные технологии, энергетика и пищевая промышленность - вот те отрасли, в которых страна стремится стать самодостаточной. Например, в 2024 году ожидается запуск нескольких новых производств в пищевой промышленности. Одним из таких примеров является строительство крупнейшего производства по производству соков, который будет размещен в Емельяновском районе Красноярского края. Его мощность составит 530 тыс. тонн продукции, что покроет 20% российского рынка. Затраты на строительство составят около 4,2 млрд рублей. Импульсом для этого проекта стало ООО «Крастехстрой», зарегистрированное в Сибири в 2014 году и специализирующееся на производстве минеральной воды и напитков под брендом «Тагарская».

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Строительство завода началось в середине 2023 года и займет площадь почти 4 гектара. Всего планируется запустить восемь автоматизированных линий, оборудование на заводе будет самым современным высокотехнологичным. Завод будет производить различные соки, нектары, детское питание и безалкогольные напитки в различной упаковке: пластиковые бутылки, тетрапаки, стекло и жестяные банки. В дополнение к основному заводу, будет построен огромный тепличный комплекс, который обеспечит производство необходимыми сырьем.

Инициаторы проекта полагают, что они быстро окупят вложенные средства. Новое предприятие займет крупную долю на рынке, в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка. Основное преимущество завода будет в том, что он будет выпускать продукцию высокого качества в широком ассортименте.

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Развитие отечественного производства и снижение зависимости от импорта являются главными приоритетами России в ближайшие годы. Запуск новых заводов, включая завод по производству соков в Красноярском крае, является важным шагом в этом направлении. В конечном итоге, это выгодно и для экономики страны, и для потребителей, которые получат доступ к высококачественным отечественным продуктам.