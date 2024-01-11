РИА Новости: в октябре 2023 г. США закупили у России 36 800 барр. нефти на $2,7 млн, это следует из данных статистического ведомства. В ноябре импорт сократился до 9900 баррелей, стоимость закупки составила $750 000. В обоих случаях топливо было приобретено для потребления.

Новость о российской нефти, которая сумела пробиться сквозь "потолок стран ЕС" и оказаться в руках американцев, оказалась настоящим сюрпризом для многих. Ведь всего лишь полтора года назад Соединенные Штаты отказались от импорта российской нефти и призвали европейские страны сделать то же самое. Однако, кажется, Вашингтон не смог устоять перед "нехваткой" и начал тихими закупками российской нефти еще в октябре прошлого года.

Запрет США на импорт российской нефти неожиданно рухнул спустя полтора года. Хоть и не в больших объемах, российское "черное золото" все же поплыло за океан, чтобы не допустить коллапса американской экономики от нехватки топлива на автострадах. Последние поставки российской нефти были осуществлены полтора года назад, в апреле. В ответ на это, президент Байден открыл резервные накопления нефти в Америке, чтобы поддержать международные цены на нефть на стабильном уровне, не позволяя им "взлететь в космос" и достичь отметку в 100-120 долларов за баррель. Но теперь запасы нефти в Соединенных Штатах значительно истощились, и американский Минфин выдал несколько лицензий на закупку российской "тяжелой нефти" для производства дизельного топлива.

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В октябре прошлого года представители Соединенных Штатов приобрели и импортировали 36,8 тысяч баррелей российской нефти, заплатив за них 2,7 миллиона долларов. Еще в ноябре американцы приобрели 9,9 тысяч баррелей российской нефти за 750 тысяч долларов.

Но самое интересное в этой истории - это то, что еще в 2022 году США и страны "большой семерки" G7 подписали меморандум о "потолке цен" на российскую нефть. Запрещая страховые, транспортные и финансовые услуги для российской нефти, цена которой превышает установленный "потолок", равный 60 долларам за баррель, они пытались сократить доходы России от нефтяных продаж. Однако, Москва назвала подобный подход незаконным по международным правилам торговли и отказалась поставлять нефть в страны, требующие удерживаться от продажи выше установленных цен. Теперь же мы видим, что Соединенные Штаты закупают российскую нефть по цене 74 и 76 долларов за баррель.

Некоторые эксперты оправдывают США и говорят, что речь может идти о контрабанде. Но такие действия вызвали серьезное напряжение в Европе. Они осознают, что потеря российской нефти может привести к серьезным последствиям для их экономики и потребности в энергоресурсах. Поэтому они активно ищут альтернативные источники поставок, чтобы гарантировать стабильность в этой области.

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Таким образом, ситуация с российской нефтью оказалась непредсказуемой и заинтересовала многих. Вместо политического давления и ограничений, страны были вынуждены искать способы обхода, чтобы удовлетворить потребности своей экономики. Вопрос о легитимности и последствиях таких действий остается открытым и требует внимания.