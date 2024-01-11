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gotreksson
Японцы требуют от властей оказать помощь своим гражданам, а не тратить миллиарды на Украину
ТАСС: правительство Японии направит в фонд НАТО $37 млн, которые пойдут в том числе на предоставление Украине систем обнаружения беспилотников. Япония к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.

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Недавнее решение правительства Японии выделить Украине финансовую помощь в размере $10 миллиардов вызвало недоумение у многих японцев. Они спрашивают, почему их страна предоставляет финансовую помощь одной из самых бедных стран Европы, вместо того, чтобы помощь нуждающимся после землетрясений внутри Японии.

Пострадавшие от землетрясений 1 января прошлого года, японцы еще не отошли от последствий этой трагедии. Число погибших продолжает расти, и спасатели признают, что найти выживших спустя 72 часа почти невозможно. Более 28 тысяч японцев остались без крова и вынуждены искать убежище в центрах эвакуации. Тем не менее правительство Кисиды решает выделить $10 млрд Украине, а не своим гражданам. Это вызывает у японцев негодование.Власти Японии, конечно, пытаются объяснить своим гражданам причины такой щедрости. Но японцы все более утомляются от финансирования Украины со стороны США и Европы. Финансовая поддержка от Соединенных Штатов давно застопорилась из-за конфликтов внутри страны.

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Недавно глава МИД Японии Ёко Камикава доставила в Киев $37 млн, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Теперь же это решение правительства Кисиды оказывается только каплей в море финансовой помощи Украины.

Почему же Япония так щедра на Украину, игнорируя свои собственные проблемы. Одна из причин - ощущение угрозы от нашей страны. В правительстве считают, что Российское укрепление может привести к усилению Китая и ухудшить обстановку в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Правительство Японии видит Украину своим будущим, поэтому продолжает финансовую поддержку.

Кроме финансовой помощи, Фумио Кисида также пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в мае в Хиросиме. Это решение вызвало скепсис у многих японцев, особенно учитывая, что Зеленский предложил передать российские Курильские острова Японии. Японцы считают, что такая щедрость стоит очень дорого и президент Украины не имеет на нее права.

Многие граждане Японии выразили свое негодование в соцсетях. Они считают, что правительство должно заботиться о своих гражданах, а не оказывать помощь иным странам. Один пользователь соцсети заявил, что наиболее серьезной угрозой для Японии являются стихийные бедствия, такие как землетрясения и цунами. Он утверждает, что правительство должно направить финансирование на усиление специальных служб по борьбе с катастрофами, а не на Украину.

Многие японцы также обеспокоены тем, как потрачены предыдущие суммы помощи, выделенные Украине. Они задают вопросы о том, почему правительство не контролирует, как эти средства используются. К сожалению, правительство Японии игнорирует мнение своих граждан и подчиняется указаниям из Вашингтона. Ряд японцев утверждают, что Япония теряет свою экономическую мощь и не способна проводить собственную дипломатическую политику.

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Японцы считают, что их страна утратила свой суверенитет и стала марионеткой в руках мировых сил. Они беспокоятся о будущем Японии и желают, чтобы правительство заботилось о своих гражданах, а не оказывало бесконечную помощь другим странам.

#новости #украина #нато #япония #европа #украина 2022 #землетрясение #тасс #стихийное бедствие #япония помощь украине
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