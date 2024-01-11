Хуситы объявили о крупнейшей атаке на американскую армию с использованием ракет и беспилотников. Несмотря на то, что о результатах этой "акции" не сообщили, полагается, что атака была отбита. Но гораздо важнее, что происходит за кулисами событий

Соединенные Штаты, решив поддержать Израиль до конца и не сумев остановить его эскалацию, попали в ловушку, созданную Ираном. Иран управляет конфликтом по своему сценарию, заставляя США расходовать все больше ресурсов. Вместо того чтобы наступать, США только отбиваются. И, главное, у них нет ясных целей и возможности легкого выхода.

Это является частью большой мировой игры, цель которой - заставить США растрачивать свои ресурсы, не позволяя им сосредоточиться на чем-то одном. Сейчас США вынуждены оказывать помощь Израилю не только финансово и военно, но и административно. Кроме того, Украина, Ближний Восток, Тайвань и президентские выборы - все это ставит США в трудное положение. Плюс к этому, недавно нервы трепала Венесуэла, которая была "успокоена". Вернемся к Ближнему Востоку. Хуситы и Иран успешно провоцируют ситуацию в Красном море. Ожидалось, что Хезболла вступит в полноценную войну, но вместо этого атаки начались в Йемене. Американцы объявили морскую операцию против хуситов, и она уже продолжается почти месяц. Грузоперевозки в Красном море сократились на 90%, рассказывает компания Clarksons. США вынуждены тратить все больше ресурсов.

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Гонять флот туда-сюда - дорого. Вашингтон занят не только Украиной и не только Израилем. Они также должны следить за активностью хуситов в Йемене и вокруг него. Они должны быть готовы к новым атакам. Но сколько всего это продлится - неизвестно. Что должно произойти, чтобы хуситы прекратили свои атаки, пока не ясно. И ситуация не зависит от событий в Палестине. Даже если Израиль расчистит сектор Газа и одержит "победу", хуситы не остановятся.

Более того, Тель-Авив готовится к вторжению в Ливан. Они понимают, что скоро Хезболла начнет полномасштабные боевые действия и планируют действовать оперативно. Но вторжение ЦАХАЛа в Ливан представляет еще большую проблему для США. Во время военного времени израильская экономика может функционировать в течение шести месяцев без внешней поддержки. Половина этого времени уже прошла. Расходы Тель-Авива составляют 250 миллионов долларов в день, не говоря уже о зарплатах резервистам. Бремя финансовой ответственности падает на США.

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На Ближнем Востоке происходит увлечение большой войной. Загадывать о ее исходе неблагодарное дело, но фазовость конфликта очевидна. Все будет зависеть от того, вторгнется ли Израиль в Ливан. Но главное, хуситы атакуют не только Израиль, а затрагивают западный мир и мировую систему. А Израиль становится слабым местом Америки. Эта опция была заложена с самого начала.