Директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко отметил, что на заводе планируют выпускать среднеразмерные кроссоверы из китайских комплектующих.

Калужский завод «ПСМА Рус» возобновил работу после 1,5-летнего простоя, и это вызвало оживленный интерес у экспертов и автолюбителей. Завод, совместное предприятие PSA и Mitsubishi Motors, начал свою деятельность в 2010 году, а в 2021 году объединился с FCA, создав концерн Stellantis.

Ранее «ПСМА Рус» выпускал автомобили таких известных брендов, как Mitsubishi, Peugeot, Citroen и Opel, и предоставлял линейку легкой коммерческой техники. Но официальные продажи в России были остановлены в 2022 году, что вызвало разочарование у многих поклонников этих марок. Но теперь все меняется. В марте 2023 года компания "Автомобильные технологии" стала новым инвестором «ПСМА Рус», и это открыло новую страницу в истории завода. Главной целью компании является запуск серийного производства среднеразмерных кроссоверов из китайских комплектующих. Это решение вызвало неоднозначную реакцию экспертов и автолюбителей, так как они не ожидали такого шага от завода.

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На фотографиях опубликованных недавно предприятием была замечена интересная деталь - полузависимая балка платформы EMP2. Это говорит о том, что завод готовится к выпуску крупного кроссовера. Детали о новинке пока держат в секрете из-за возможных санкционных ограничений, но она будет стоить около 4 миллионов рублей. По мнению экспертов, модель обновленного кроссовера будет знакома российской аудитории и будет иметь высокие технические характеристики.

Платформа EMP2, которая будет использоваться на новых моделях, является очень универсальной и модульной. Она может сочетаться с любым типом кузова и предлагает более эффективное использование компонентов и сплавов. Благодаря этому, новые кроссоверы будут не только стильными и комфортными, но и легкими и безопасными.

Китайские кроссоверы на базе платформы EMP2 будут переднеприводными и смогут поглощать силу удара до 80%. Это обеспечит им высокую маневренность, управляемость и стабильность на поворотах. Кроме того, новые модели превосходят многие другие автомобили по техническим характеристикам.

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Сейчас завод уже выпустил пилотную партию из 48 автомобилей, а массовое производство планируется начать в этом году. Уверены, что новые модели завоюют популярность среди автолюбителей благодаря своей современной технологии, высокой безопасности и привлекательному дизайну.