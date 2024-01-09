Госкорпорация «Ростех», вложившая в развитие «ОДК-Кузнецов» свыше 40 млрд руб. продолжает модернизировать завод, укрепляя его позиции в качестве ведущего двигателестроительного предприятия России.

«ОДК-Кузнецов» – это не только одно из самых активно развивающихся предприятий в России, но и настоящий лидер в области двигателестроения. За последние пять лет они успешно запустили более десяти новых объектов, оборудованных самой современной техникой и инфраструктурой. На этом предприятии проектируют, собирают и ремонтируют авиационные, ракетные и наземные двигатели.

В декабре 2023 года на «ОДК-Кузнецов» был открыт обновленный механообрабатывающий корпус площадью около 6 тыс. кв. м. Этот новый цех оснащен высокотехнологичным испытательным и лабораторным оборудованием и будет использоваться для производства деталей вертолетных двигателей ПД-8В и двигателя НК-36СТ-32 с увеличенной мощностью. Этот двигатель мощностью 32 МВт предназначен для работы на компрессорных станциях. Этот объект является уже четырнадцатым, построенным на «ОДК-Кузнецов» с 2019 года. Летом 2023 года на этой же площадке появился трехэтажный корпус опытно-конструкторского бюро площадью 10 тыс. кв. м. Этот корпус оснащен самыми современными системами инженерного анализа и проектирования, что позволяет разрабатывать новые двигатели полностью в виртуальной среде. Использование таких инновационных методов позволяет сократить время создания новых изделий на три-четыре года, в сравнении с традиционными методами, которые раньше занимали семь-восемь лет.

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История «ОДК-Кузнецов» началась задолго до этого. В 1912 году в Москве появился завод «Гном», который производил авиационные поршневые двигатели воздушного охлаждения. В 1918 году завод был национализирован, и в 1927 году объединился с другими производствами, образовав Государственный завод №24 имени М. В. Фрунзе. Именно на этом заводе был собран двигатель, который использовался на самолете Валерия Чкалова при его историческом беспосадочном перелете из СССР в США.

В 1941 году завод был эвакуирован из Москвы в Куйбышев (нынешняя Самара). За время войны на заводе трудилось более 30 тыс. человек, и они выпустили 43,5 тыс. двигателей. С начала 1950-х годов завод успешно производит турбореактивные и воздушно-реактивные двигатели разных модификаций. Он также активно участвует в освоении космической отрасли, собирая двигатели для кораблей «Восток», «Восход» и «Союз».

В следующем десятилетии завод начал выпускать наземные двигатели для газоперекачивающих агрегатов, а к концу 1970-х годов они разработали авиационные двигатели, работающие на жидком водороде. Это была настоящая инновация для своего времени. В 1988 году таким двигателем был оснащен Ту-155, который успешно совершил пробный полет. Но после распада СССР этот вид работы был остановлен.

В 1990-х годах завод, как и многие другие предприятия в стране, стал переживать сложные времена из-за кризиса в отрасли двигателестроения и других промышленных секторах. Но в 2010 году предприятие получило поддержку и смогло выжить благодаря Госкорпорации «Ростех», которая вложила более 40 млрд рублей в модернизацию и развитие завода. Сегодня «ОДК-Кузнецов» продолжает развиваться и укреплять свои позиции в качестве ведущего двигателестроительного предприятия России.

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Эта богатая история успеха и инноваций делает «ОДК-Кузнецов» не только важным игроком в российской промышленности, но и образцом для других предприятий.