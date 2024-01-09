С момента «тотальной изоляции» российских ресурсов прошел год. Накануне зимнего отопительного сезона Еврокомиссия опубликовала документы, в которых описывается, как Старый Свет боролся с зависимостью от российского природного газа.

Несколько лет назад Евросоюз решил сократить свою зависимость от российского природного газа и ввести санкции против его поставок. После года «тотальной изоляции» российских ресурсов зимой Еврокомиссия опубликовала документы, в которых подробно описывается, как Еврозона столкнулась с проблемами, возникшими из-за решения обеспечить энергетическую независимость.

Но, оказалось, попытка избавиться от российской зависимости обернулась для Европы серьезными финансовыми проблемами. Очень скоро стало ясно, что "русский газ" все же проникает в "светлый сад" из всех щелей. Соотношение госдолга к ВВП стран-членов ЕС превысило установленную норму, а дефицит бюджета значительно увеличился. Тем самым, создалась долговая яма, которую Евросоюзу придется еще долго заполнять. Например, Германия оказалась в бюджетном кризисе, вызванном огромной дырой в размере 60 млрд евро. В связи с этим правительство ФРГ решило приостановить возможность новых заимствований. Но проблема не только в германской экономике. Вся Европа набирает обороты экономического кризиса из-за незапланированных расходов на энергетическую независимость.

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Оказывается, стремление к энергетической независимости обернулось очень дорогостоящим удовольствием для Европы. За 20 месяцев страны Евросоюза переплатили за газ более чем на €184 млрд, а всего на эти цели было потрачено около €303 млрд. В сравнении, суммы, которые Евросоюз тратил на газ за несколько лет до этого, выглядят незначительными. Например, с 2017 по 2021 год было потрачено только €186 млрд.

Снижение потребления газа в Евросоюзе произошло из-за катастрофического падения промышленного производства в Еврозоне. Производство капитальных товаров рухнуло на 15%, что привело к сокращению энергопотребления. Получается, что энергетическая независимость стала лишь пустым звуком, приведшим к серьезным экономическим проблемам.

Парадоксально, но больше всего прибыли от ситуации получили США, Великобритания, Норвегия и Алжир. При этом, даже с большими запасами газа, в случае холодной зимы Европа может столкнуться с нехваткой топлива. В настоящий момент запасы газа в Европейском союзе заполнены на 97%, а в случае более холодной зимы это может вызвать серьезные проблемы, такие как остановка производств и нехватка газа для домохозяйств.

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Стремление Евросоюза к энергетической независимости обернулось серьезными финансовыми и экономическими проблемами. Санкции против российского газа позволили сторонникам энергетической независимости получить свою долю, но они также привели к серьезным последствиям для Европы. Какова будет цена этой независимости в будущем, покажет время.